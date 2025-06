Beach tennis – Quadruplé de Yankell Clavery aux Championnats de Polynésie

Tahiti, le 16 juin 2025- Ancien joueur de haut niveau national et international, Yankell Clavery a gardé de beaux restes comme il l’a démontré ce week-end au Parc Paofai lors des Championnats de Polynésie de beach tennis. Il s’est imposé dans les quatre tableaux où il était en lice. L’événement a démontré que le niveau du beach tennis tahitien était en progression.



Le président de l’Association beach tennis Tahiti (BTT) et vice-président de la Fédération tahitienne de tennis donne l’exemple sur le terrain. Yankell Clavery a en effet réalisé un carton plein ce week-end sur le terrain de beach de Paofai lors de la 8e édition des Championnats de Polynésie de la discipline qui a généré une centaine d’inscriptions dans les neuf tableaux en compétition, certains s’alignant sur plusieurs tableaux comme ce fut le cas notamment de Yankell Calvery.



L’expérimenté président du BTT qui fut champion du monde de beach tennis par le passé a gardé un remarquable esprit de compétiteur. Mais il ne fut pas le seul ce week-end à faire preuve de cet état d’esprit du côté de Paofai, la compétition étant ainsi d’un très bon niveau notamment lors des demi-finales et finales des différents tableaux. Sylvain Didier s’est bien battu en finale du Simple Hommes Open mais il a buté sur un solide Yankell Clavery qui n’est pas pour rien le N°1 du classement local.



Favorite du tableau Simple Dames compte tenu de son rang de n°1 locale, Nelly Bartolo s’est finalement contentée de la troisième place. Et c’est la n°2, Taihara Taerea, qui a décroché le titre en dominant Lena Langlois en finale.

Un niveau globalement en progression



Sous un soleil resplendissant pendant deux jours, conditions idéales pour la pratique du beach tennis, Yankell Clavery a enchaîné les titres en s’imposant en Double Messieurs avec son habituel partenaire Jérémy Duchier, en Double Mixte avec son épouse Laetitia après avoir sauvé des balles de match contre le duo Samuel Andress et Taihara Taerea et en Double +45 ans en compagnie de Mathias Coenye. La famille Clavery a fait fort puisque Laetitia a remporté le Double Féminin avec Taihara Taerea et que Yale Clavery a battu son frère Ylouan en finale U15, tous deux s’inclinant toutefois en Double contre Esteban Costa et Ntuli Iltis. À noter enfin la victoire de Mireta Tihopu et Angela Izal en Doubles Dames +45 ans.



Yankell Clavery tire un bilan encourageant de l’événement : “La participation est satisfaisante avec une centaine d’inscriptions tous tableaux confondus et compte tenu de la concurrence d’autres événements où certains de nos joueurs étaient présents comme le X Terra, le tournoi jeunes de Chonwa ou le va’a. Mais les meilleurs spécialistes étaient présents ce week-end ce qui a engendré un Championnat de Polynésie de très bon niveau notamment dans les demi-finales et finales. Mais on constate aussi que le niveau moyen est en progression. Le prochain tournoi aura lieu début août et il servira de remise en jambe en vue du tournoi international du mois de septembre. Il y aura une grosse participation locale et en particulier chez les jeunes. À l’international à l’heure actuelle, nous avons enregistré l’inscription de Calédoniens, d’Australiens et de Brésiliens. Mais ça pourrait s’étoffer après les grosses compétitions qui ont lieu dans les semaines à venir. Localement, l’évolution du beach tennis est satisfaisante avec plus de participations dans les tournois et un meilleur niveau. Et on va bien se préparer pour l’Open international afin de confirmer notre progression.”



L’Open International de Beach Tennis Tahiti aura lieu du 17 au 21 septembre, un temps fort très attendu des spécialistes locaux et plus largement du monde sportif.

Patrice Bastian



Les finales

Simple Messieurs

Yankell Clavery bat Sylvain Didier 9/5



Simple Dames

Taihara Taerea bat Lena Langlois 9/5



Double Messieurs Open

Le duo Yankell Clavery/Jérémy Duchier bat Pierre Leduc/Corentin Boucher 6/3.6/2



Double Dames Open

Le duo Laetitia Clavery/Taihara Taerea bat Carine Montas/Lena Langlois 6/1.6/1



U15 simple

Yale Clavery bat Ylouan Clavery 4/2.3/4.10/7



U15 double

Le duo Esteban Costa/Ntuli Iltis bat Ylouan Clavery/Yale Clavery 6/3.6/1



Double Dames +45 ans

Le duo Mireta Tihopu/Angela Izal bat Ruth Manea/Nathalie Soulier 7/6.6/4



Double Messieurs +45 ans

Le duo Yankell Clavery/Mathias Coenye bat Ludovic Costa/Philippe Meung 6/2.6/2



Double Mixte

Le duo Yankell Clavery/Laetitia Clavery bat Samuel Andress/Taihara Taerea 5/4.2/4.12/10

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Juin 2025 à 17:59 | Lu 134 fois