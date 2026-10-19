

Beach tennis – L’Open international reste attractif

Tahiti, le 26 octobre 2026 - La 4e édition de l’Open international de beach tennis de Tahiti, qui a été clôturée dimanche à Paofai, a tenu ses promesses malgré une classification BT 50 moins prestigieuse que le BT 100 de 2025 et un plateau international réduit en conséquence. Mais les joueurs locaux ont assuré le spectacle lors des deux étapes de l’Open sur les terrains de Papara et de Paofai.



L’association beach tennis Tahiti a dû composer cette année avec un budget en baisse pour organiser la 4e édition de l’Open international de Tahiti, notamment de la part des soutiens institutionnels très sollicités par les Jeux du Pacifique. Le classement d’un tournoi de beach tennis est d’abord conditionné par son prize money comme en tennis et celui-ci passant de 10 000 dollars US en 2025 à 4 000 dollars US en 2026, le rendez-vous tahitien a été rétrogradé de BT 100 à BT 50 par les instances internationales. Cela impacte évidemment la qualité du tableau international. Il y a bien eu quelques joueurs étrangers qui ont participé à l’Open de Tahiti, mais ceux-ci sont installés à Tahiti. On comptait tout de même deux visiteurs, les deux Calédoniens qui ont participé à la première étape de l’Open à Papara mais ils n’ont pas pu rester pour celle de Paofai.

Haunui Montas et Lucas Segati dominent les favoris



L’apothéose de l’Open de Tahiti a eu lieu dimanche sur le terrain de beach de Paofai avec quatre des cinq finales de tableaux au programme. Le premier titre avait été décerné la veille avec la finale du double mixte qui mettait en scène deux couples, Yankell et Laetitia Clavery face à Jérémy et Jessica Duchier. Ce sont les Clavery qui se sont imposés 4-2, 4-1, ce qui a privé Jérémy Duchier d’un possible triplé dans la mesure où il était en lice dans le dernier carré du double hommes avec Yankell Clavery et bien lancé dans le tableau de simples. Il s’y est d’ailleurs imposé en finale au finish et au tie-break face à Alexandre Adam, un jeune qui vient d’arriver de La Réunion et qui devrait continuer à jouer les premiers rôles chez les messieurs.



La finale simple dames était plus expéditive, Taï Taerea dominant nettement (6-1) Tahia Ischer. Place ensuite aux finales des tableaux double dames et hommes, toujours les plus attendus en beach tennis. Les dames ont débuté sur le court central sous un soleil éclatant et devant la tribune du public. Nelly Bartolo et Sarah Santacruz, la paire n°1 qui s’était déjà imposée à Papara, démarrait fort en bouclant le premier set 6-1. Mais Rita Colombel et Aude Nesa ont proposé une opposition plus consistante dans le deuxième set en poussant leurs adversaires au tie-break finalement remporté par Nelly Bartolo et Sarah Santacruz qui se sont imposées en deux sets.



La finale masculine a opposé Yankell Clavery et Jérémy Duchier, qui s’étaient également imposés une semaine plus tôt et qui sont quasiment imbattables localement, à Lucas Segati venu de Bora Bora et Haunui Montas venu de plus loin encore car son parcours professionnel l’a conduit à Modane dans les Alpes où il est douanier. Même s’il ne jouait plus beaucoup en France au beach tennis, il reste un joueur de haut niveau tout comme Lucas Segati. Tous deux ont bousculé les favoris en s’imposant 7-5 dans le premier set et s’ils ont perdu le second au tie-break, ils ont remporté le super tie-break 10-6 pour s’adjuger le titre de l’Open de Tahiti 2026.

Ça devrait remonter en gamme en 2027



L’Open international de Tahiti 2026 n’a pas manqué d’intérêt mais il est évident que celui de 2025 avait plus de relief avec un plateau international étoffé et de haut niveau confirmé par les victoires du Japonais Tomioka Hiroyuki associé au Brésilien Augusto Simonetto chez les hommes et de la paire japonaise Erina Otsuka et Eri Homma chez les femmes. L’association beach tennis Tahiti et son président Yankell Clavery ont bon espoir que l’événement remonte en gamme en 2027 : “Tant du côté de l’organisation que des joueurs, c’est la satisfaction qui prime selon les commentaires que j’ai perçus. Tout le monde a apprécié que nous organisions l’Open sur deux étapes, à Papara et à Paofai. L’équipe organisatrice est bien rôdée et on espère proposer de nouveau un BT 100 voire même plus élevé en 2027. Nous avons dû composer avec les restrictions budgétaires cette année et programmer un BT 50 avec un prize money moins conséquent, ce qui influe évidemment sur la participation étrangère. Maintenant, le niveau du tournoi a été bon car le niveau général du beach tennis tahitien augmente et ça pousse derrière l’élite. Nous avons eu pas mal de nouveaux arrivants qui tirent leur épingle du jeu et ça dynamise les tournois. C’est prometteur pour l’avenir mais il nous manque encore une installation dédiée au beach tennis car sans cela, c’est compliqué de s’entraîner et d’organiser des tournois, d’autant qu’avec l’échéance des Jeux du Pacifique, nous ne pouvons pas toujours profiter des terrains dont nous disposons ponctuellement. Mais on reste motivé pour que notre discipline s’installe solidement dans le paysage sportif tahitien.” Ça en prend le chemin avec un niveau qui s’élève et des effectifs qui s’étoffent.



La remise des prix et la cérémonie de clôture ont bouclé l’événement dimanche après-midi dans les jardins de Paofai. Prochain rendez-vous de beach tennis le dimanche 22 novembre à Aorai tini hau avec la deuxième étape du Tour.



Patrice Bastian

Résultats des finales



Double hommes

Haunui Montas et Lucas Segati battent Yankell Clavery et Jérémy Duchier 7-5, 6-7, 10-6

Double femmes

Nelly Bartolo et Sarah Santacruz battent Rita Colombel et Aude Nesa 6-1, 7-6 (7-1)

Double mixtes

Yankell et Laetitia Clavery battent Jérémy et Jessica Duchier 4-2, 4-1

Simple hommes

Jérémy Duchier bat Alexandre Adam 7-6 (7-2)

Simples femmes

Taï Taerea bat Tahia Ischer 6-1



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 26 Octobre 2026 à 17:59 | Lu 419 fois



