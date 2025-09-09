

Beach tennis - L’Open international de Tahiti monte en gamme

Tahiti, le 18 septembre 2025 - Le troisième Open international de Tahiti qui se déroule de vendredi à dimanche au Beach Stadium du Parc Paofai monte cette année en grade en accédant à la classe BT 100 dans la hiérarchie des tournois de la Fédération internationale de tennis, alors que les deux précédents étaient classés BT 50. Le plateau international s’est étoffé en conséquence compte tenu d’un prize money en nette hausse.



L’association Beach tennis Tahiti organise son troisième Open international, tournoi labellisé ITF (International Tennis Fédération) de vendredi à dimanche sur le spot de beach de Paofai. Les deux précédentes éditions s’étaient déroulées sous la classification BT 50 soit le deuxième des six grades des tournois internationaux dont le prize money était fixé à 430 000 francs. Ces deux éditions avaient attiré une petite participation étrangère dont le duo italo-slovaque composé de Niccolo Strano et Alexander Rozyn vainqueur de l’Open en 2023, la paire tahitienne Yankell Clavery/Jeremy Dussier leur succédant au palmarès en 2024.



L’Open international de Tahiti gagne en prestige en 2025 car classé BT 100 avec un prize money d’environ 1 million de francs. Il va mettre en scène un plateau international beaucoup plus étoffé que lors des précédentes éditions avec une dizaine de nations représentées. Son niveau sera logiquement en hausse tant dans les tableaux de doubles que de simples. Une paire japonaise dont les deux joueurs figurent dans le Top 100 mondial fera figure de favorite en double messieurs et c’est plus encore le cas chez les dames, la paire japonaise engagée étant composée de deux joueuses classées dans le Top 40 mondial. Seize doubles masculins et 17 doubles féminins participeront à l’Open, une vingtaine d’hommes et une dizaine de femmes dont des représentants étrangers devant s’aligner en simple. Un tableau double mixtes sera également au programme.

Les Tahitiens peuvent briller



L’Open International de Tahiti s’inscrit dans un but promotionnel pour le beach tennis local et ses initiateurs s’efforcent chaque année de lui donner toujours plus de relief comme c’est le cas cette année et d’en soigner l’organisation. Yankell Clavery, le président de l’association Beach tennis Tahiti et joueur majeur de la discipline localement, apporte des précisions : “Tout se présente bien au niveau de l’organisation. Il y a un gros travail qui a été effectué par des bénévoles pour que l’Open soit une réussite et je tiens aussi à souligner le soutien de nos sponsors et de l’IJSPF. Tous les joueurs extérieurs sont arrivés à Tahiti et la compétition s’annonce relevée avec un niveau bien supérieur aux deux précédents Open. Le but de l’Open est de donner de la notoriété à notre discipline et de permettre à notre élite de mieux se situer sur le plan international.”



Compte tenu du niveau attendu lors de ce troisième Open international de Tahiti, les locaux et en particulier ceux de l’élite ont redoublé d’efforts à l’entraînement pour offrir une bonne opposition aux étrangers et démontrer que le beach tennis tahitien est aujourd’hui d’un bon niveau. Les spécialistes estiment que les meilleurs duos tahitiens peuvent viser des demi-finales voire des finales.



Début de l’Open vendredi, sa clôture étant fixée dimanche après-midi avec les finales de simples et doubles dames et messieurs qui s’annoncent spectaculaires.



