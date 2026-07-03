

Beach soccer : Tereone remporte le choc face à Tikitama

Tahiti, le 11 juillet 2026 - Les 4e et 5e journées du championnat tahitien de beach soccer ont été disputées ce week-end. Opposée au leader de poule B, l’équipe de Tereone a renversé Tikitama (3-5) et prend les commandes du classement. Dans la poule A, la formation de Lai Woa conserve la tête du groupe grâce à ses deux nouvelles victoires obtenues sur le fil.

Tereone tient sa revanche. Battus lors du match aller (1-2), les joueurs de Papara ont réussi à s’emparer de la première place de la poule B grâce à leur victoire face à Tikitama qui était encore invaincu (5-3). Pourtant, le leader avait pris le match par le bon bout en ouvrant le score par l’intermédiaire de Aroarii Bennett. Mais sous la pluie battante qui s'est déroulée durant toute la rencontre, vendredi soir, sur le sable du stade Pater, l’équipe de Tikitama “n’a pas réussi à développer son jeu”, admet l’entraîneur Naea Bennett.

Incapable de faire le break lors de la première période, la formation de Papeete a payé son indiscipline en concédant, en quelques instants, deux buts sur coup de pied arrêté inscrits respectivement par Manua-Jaroslav et Flavien Terii Matai Otcenasek. Malgré le doublé de Aroarii Bennett, la formation de Tikitama a repris l’avantage à la suite d’une merveille de Flavien Terii, auteur d’un but depuis le milieu du terrain, qui a surpris le portier de Tikitama à cause d’un rebond devant sa ligne (3-2, 24e).



“Peu importe qui viendra en face de nous, on sera prêts” Les deux formations ont continué à se rendre coup pour coup dans les dix dernières minutes. Encore une fois, le leader a remis les compteurs à zéro en égalisant grâce à Patrick Tepa. Tandis que le sort du match pouvait basculer d’un côté comme de l’autre, un cafouillage dans la défense de Tikitama a permis à Ludek Moana Otcenasek de marquer, du bout du pied, le but synonyme de victoire pour Tereone avant que Harold Rainui Teahu ne se charge d’alourdir l’addition dans les dernières secondes.



Un résultat “très satisfaisant” savoure à chaud le capitaine de Tereone, Tehoarii Lesca : “On avait perdu au match aller et nous avions à cœur d’obtenir cette victoire afin de reprendre la tête de la poule. Nous avons réussi à être efficaces devant le but et à remonter au score face à une belle équipe de Tikitama qui est à la fois technique et physique. Maintenant, on attend de connaître notre adversaire pour les quarts de finale. Peu importe qui viendra en face de nous, on sera prêts”, prévient le numéro 9 de Papara.



Lai Woa garde les commandes de la poule A Justement, le tableau commence à s’éclaircir également dans l’autre groupe. Le leader de la poule A, Lai Woa, a tremblé à deux reprises, mais conserve la tête de son groupe. Tout d’abord, les joueurs d’Angelo Tchen se sont imposés, vendredi soir, aux tirs au but contre les Green Warriors (6-6, 4-2 T.A.B).



Le lendemain midi, sur le terrain de Papara, la formation du Real Tenaho, lanterne rouge de la poule, a failli créer la surprise en passant tout proche d’arracher le nul et donc la séance de tirs au but face à Lai Woa (4-3). Des avertissements sans frais pour les coéquipiers de Teaonui Tehau qui sont assurés de terminer en tête de la poule A. Ils affronteront donc Arue, dernier de la poule B, en quart de finale du championnat.



Juste derrière eux, l’équipe du Real OPT reste à la deuxième position grâce à sa victoire contre le Real Tenaho (5-4), malgré un quadruplé de Mana Emile Teniau. Cependant, les joueurs de Maheanuu Pihatarioe sont encore sous la menace des Green Warriors qui les ont battus au bout du suspense, samedi après-midi, sur le score de 8 à 7. Le dernier match de samedi entre Tikitama et les Red Z n’a pas été joué.



Place désormais à la dernière journée de championnat qui se déroulera le mardi 14 juillet avec au programme deux belles affiches entre la Real OPT et les Green Warriors ainsi qu’un match opposant Tereone aux Red Z.





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 11 Juillet 2026 à 17:16 | Lu 248 fois



