

Beach soccer – Les favoris au rendez-vous

Tahiti, le 15 juillet 2026 - La 6e et dernière journée de la phase de classement du Tahiti Beach Soccer Tour 2026 s’est déroulée mardi après-midi au Beach Stadium de Papara. Les favoris occupent logiquement les premières places des deux poules. Les quarts de finale auront lieu samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pater.



La première phase du Tahiti Beach Soccer Tour 2026 a été bouclée mardi après-midi à Papara et la hiérarchie qui en a découlé est conforme aux pronostics. Lai Woa, le champion en titre, devant Green Warriors et Real OPT en poule A et Tereone, le vice-champion 2025, devant Tikitama en poule B, c’est une issue logique par rapport à la hiérarchie des exercices passés. Cela étant, Tenaho, Rouge Z et Arue restent en compétition, toutes les équipes qui ont participé à la phase de classement étant en effet qualifiées pour les quarts de finale.



Lai Woa-Real OPT a tenu ses promesses



La grosse affiche de la 6e journée opposait Lai Woa à Real OPT au titre de la poule A et elle a emballé le public. Lai Woa a mieux débuté en menant 2-0 mais Real OPT, malgré l’absence de son joueur emblématique et entraîneur de la sélection tahitienne de beach soccer Raimana Li Fung Kuee, n’a rien lâché et menait 6-3 à l’amorce du tiers-temps. Mais Lai Woa possède un effectif qui lui permet de ne jamais douter et les partenaires de Roonui Tehau, auteur de quatre buts dans la rencontre, sont revenus à 7-7 au finish. L’équipe d’Angelo Tchen a parfaitement géré la série de pénaltys en l’emportant 3-0.



Dans l’autre match de la poule A, Green Warriors a confirmé sa montée en puissance en battant (8-5) Tenaho malgré les quatre buts de Tearii Labaste. Ce succès permet aux verts, qui avaient inauguré le palmarès du championnat local de beach soccer en 2022, et à Rainui Tze-Yu, le meilleur buteur de la compétition avec 22 buts devant Roonui Tehau (11 buts), de prendre la 2e place de la poule derrière Lai Woa et de se ménager a priori un quart de finale plus abordable que Real OPT, 3e.



La poule B apparaissait plus déséquilibrée, Tereone et Tikitama y étant les nets favoris face aux deux débutants dans la compétition : Rouge Z, issu du club de Central, et Arue. Et ça s’est vérifié mardi, Tereone dominant (6-2) Rouge Z et Tikitama battant (6-3) Arue. Tereone finit leader de la poule avec le même nombre de points que Tikitama mais une meilleure attaque emmenée par Manua Otcenasek (9 buts).



Naea Bennett, l’entraîneur de Tikitama et responsable du Tahiti Beach Tour, a tiré le bilan de la première phase du tournoi : “La première phase a été d’un bon niveau surtout dans la poule A, car dans la poule B, il y avait deux nouvelles équipes et elles manquent encore d’expérience en compétition. Les favoris sont au rendez-vous dans les deux poules et c’est très ouvert pour la victoire finale. On a découvert de jeunes joueurs très prometteurs, en particulier du côté de Tereone qui est un club formateur en beach soccer.”

Tikitama-Real OPT, affiche des quarts de finale



Les quarts de finale sont programmés samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football à partir de 17 heures. Une affiche ressort de la composition des quarts (1A/4B, 2A/3B, 3A/2B, 4A/1B), celle qui va opposer Tikitama à Real OPT. Les deux équipes sont des candidates potentielles à la victoire finale et possèdent un riche effectif. Lai Woa, Green Warriors et Tereone partent largement favoris face respectivement à Arue, Rouge Z et Tenaho. Les demi-finales sont programmées vendredi 24 juillet et la finale et la phase de classement auront lieu le lendemain. Ça s’annonce intense et indécis pour la succession de Lai Woa au vu du niveau de jeu des ténors lors de la première phase.



Patrice Bastian

Classement

Poule A

1. Lai Woa 14 pts

2. Green Warriors 9 pts

3. Real OPT 9 pts

4. Tenaho 0 pt



Poule B

1. Tereone 15 pts

2. Tikitama 15 pts

3. Rouge Z 6 pts

4. Arue 0 pt



Les quarts de finale

- Lai Woa-Arue

- Green Warriors-Rouge Z

- Tereone-Tenaho

- Tikitama-Real OPT

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 15 Juillet 2026 à 17:22 | Lu 313 fois



