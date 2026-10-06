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Beach soccer – Les Tiki Toa terminent en beauté


Beach soccer – Les Tiki Toa terminent en beauté
Tahiti, le 7 octobre 2026 - La sélection tahitienne s’est imposée 5-4 face à la Suisse mercredi soir au Centre technique de la Fédération tahitienne de football lors du troisième match amical entre les deux pays.

Les Tiki Toa avaient perdu le premier match 6-4 et fait match nul 10-10 dans le deuxième. Tahiti a bien préparé la Coupe des Nations d’Océanie qui aura lieu à Aorai Tini Hau du 22 au 31 octobre. Compte rendu plus complet à venir.

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 7 Octobre 2026 à 20:22 | Lu 258 fois
           


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