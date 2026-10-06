

Beach soccer – Les Tiki Toa sont prêts

Tahiti, le 8 octobre 2026 - La sélection tahitienne de beach soccer disputera la Coupe des Nations d’Océanie du 22 au 31 octobre à Aorai Tini Hau. Les Tiki Toa ont démontré lors de leurs trois matchs amicaux qu’ils viennent de disputer contre la Suisse – dont le dernier vainqueur (5-4) mercredi soir – qu’ils étaient déjà bien affûtés à 15 jours de l’échéance.



Les Tiki Toa sont incontestablement montés en régime au fil de leurs trois matchs amicaux contre l’équipe de Suisse avec un groupe remanié par rapport à celui qui avait disputé les dernières rencontres internationales en 2025. Battus (6-4) vendredi dernier par les Helvètes, les Tiki Toa étaient parvenus à décrocher un nul (10-10) lundi et ils ont fait encore mieux mercredi soir au centre technique de la FTF en s’imposant 5-4.



Tahiti remporte un match intense et à suspense



La rencontre a été constamment serrée au score car si Heirauarii Salem – dont on rappelle qu’il a terminé meilleur buteur du championnat de Suisse 2026 de beach soccer – a ouvert le score dès la 2e minute (1-0), les Suisses ont égalisé (1-1) sur l’engagement. Ils ont pris l’avantage (2-1) par Hodel dans le 2e tiers-temps mais Heimanu Taiarui a rapidement égalisé (2-2) d’une superbe bicyclette de la moitié du terrain. Gervais Chang Kat a mis Tahiti devant au score (3-2) en fin de tiers temps avant que la Suisse n’égalise (3-3). Les Helvètes reprenaient l’avantage (4-3) dès l’engagement du 3e tiers-temps avec un tir de Knoepfli mais les Tiki Toa ne lâchaient rien dans un match intense et émaille de beaux gestes techniques comme celui de Heirauarii Salem qui égalisait (4-4) en milieu de tiers temps d’un retourné spectaculaire. Et Teave Teamotuaitau qui avait pris la place de Franck Revel dans les buts tahitiens à l’entame du 3e tiers temps marquait d’une frappe lointaine à trois minutes de la fin du match. Angelo Schirinzi le sélectionneur-joueur Suisse frappait sur la transversale tahitienne en toute fin de match ce qui préservait la belle victoire des Tahitiens au terme d’un match de très bon niveau.

Une ossature solide



Raimana Li Fung Kuee le sélectionneur tahitien avait démarré la préparation de son groupe avec 20 joueurs mais a dû composer avec les forfaits de longue durée de Heimaru Terorotua et Flavien Otcenasek gravement blessés et le retrait de joueurs qui ont privilégié la sélection nationale de football qui vient de livrer deux matchs amicaux aux Îles Cook. Mais Raimana Li Fung Kuee peut s’appuyer sur un groupe qui reste très compétitif comme le démontre son succès contre la Suisse. D’autant que les jeunes Donny Tepa, Illiwai Resopawiro, Tehoarii Lesca, qui y ont été intégrés, donnent satisfaction. Et l’ossature reste solide avec des joueurs de grande expérience dans les événements internationaux tels Heimanu Taiarui, Gervais Chan Kat, Matatia Paama, Heirauarii Salem, Tearii Labaste, Roonui Tinirauarii et Rainui Tze-Yu. Le sélectionneur tahitien semble en tout cas très satisfait de son groupe, comme il en a témoigné mercredi soir : “Finir par une victoire c’est de bon augure pour la Coupe des Nations et c’est bon pour la confiance. On a livré trois bons matchs contre une équipe de Suisse qui est l’une des meilleures en Europe. On a testé pas mal de nouveaux joueurs, on a beaucoup fait tourner et on a su monter en puissance au fil des matchs en corrigeant nos erreurs. Tout n’a pas été parfait mais on a encore 15 jours pour affiner notre préparation. On a déjà beaucoup travaillé physiquement et je pense que dans ce domaine on est prêts. Je suis aussi satisfait de l’intégration des jeunes que l’on a incorporés dans le groupe car il faut préparer l’avenir. Maintenant, il va falloir que je fasse des choix pour garder 12 joueurs. C’est difficile mais ça fait partie du rôle du sélectionneur. Et je tiens à remercier la Fédération tahitienne de football qui nous donne les moyens de bien nous préparer.”

Angelo Schirinzi très confiant pour Tahiti



Les choix de Raimana Li Fung Kuee vont effectivement être difficiles pour la composition du groupe de 12 joueurs qui sera en lice à la Coupe des Nations compte tenu de la qualité individuelle de chacun. Le sélectionneur tahitien disposait de 15 joueurs mercredi soir – et même 16 puisqu’il a joué. Il va devoir réduire le groupe de trois ou quatre unités selon le rôle qu’il jouera dans quinze jours. Angelo Schirinzi le sélectionneur suisse et expert du beach soccer local pour avoir dirigé la sélection tahitienne par le passé ne doute pas, en tout cas, du potentiel de l’actuelle sélection des Tiki Toa : “Je trouve que la sélection tahitienne a beaucoup progressé lors des trois matchs. Nous, on joue beaucoup dans la saison et on a du vécu mais les Tahitiens jouent peu et ils ont un déficit d’expérience. J’ai vraiment été impressionné par leur progression au cours de nos trois confrontations. Ils ont encore quelques faiblesses mais je pense que le niveau des équipes de la Coupe des Nations est inférieur à celui de la Suisse. Et Tahiti possède cinq ou six joueurs de grande expérience et un sélectionneur qui vont savoir gérer la compétition. Je ne doute pas que Tahiti va gagner le tournoi et se qualifier pour la Coupe du Monde 2027 où on devrait se retrouver.”



Pas d’excès de confiance du côté des Tahitiens mais leur production mercredi soir engendre effectivement beaucoup d’optimisme dans la perspective de la Coupe des Nations d’Océanie.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 8 Octobre 2026 à 17:37 | Lu 312 fois



