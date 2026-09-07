

Beach soccer - Les Tiki Toa perdent la première manche contre la Suisse

Tahiti, le 3 octobre 2026 - La sélection polynésienne de beach soccer s’est inclinée, vendredi soir, au centre technique de la Fédération tahitienne de football, lors de son premier match amical contre la Suisse (4-6). Le nouvel entraîneur des Tiki Toa, Raimana Li Fung Kuee, aura l’occasion de tester ses troupes lors de deux autres oppositions face à la Nati avant de disputer les éliminatoires de la Coupe du monde qui se dérouleront, ce mois-ci, au fenua.



Beaucoup de curieux se sont réunis autour du terrain de beach soccer de la FTF pour observer la formation “new look” des Tiki Toa. À commencer par les Aito Taure’a, qualifiés pour la prochaine édition du Mondial U20, qui s’apprêtaient à défier la formation de l’AS Tefana sur la pelouse située à quelques mètres du sable du centre technique tahitien.



Les hommes de Raimana Li Fung Kuee comptent bien imiter les récents vice-champions d’Océanie en validant leur billet à la Coupe du monde 2027 de beach soccer. Afin d’y parvenir, l’équipe polynésienne a décidé de jouer trois matchs amicaux contre la Suisse dans le cadre de sa préparation aux éliminatoires de l’OFC prévus dans quelques semaines (22 au 31 octobre) au parc Aorai Tini Hau.





“On a intégré de nombreux jeunes dans l’équipe” Le premier round du triptyque s’est déroulé, vendredi soir, à Papeete. Plusieurs joueurs du fenua en ont profité pour faire leur grand début sous les couleurs de la sélection tahitienne. Un rêve, mais aussi une petite pression qui explique en partie le retard à l’allumage des Tiki Toa. Car rapidement les Rouges se sont retrouvés menés 3 à 0 à la suite d’un doublé de Jérôme Knopfli ainsi qu’une réalisation de leur serial buteur Glenn Hodel.



“On a intégré de nombreux jeunes dans l’équipe. Cela a pu être impressionnant pour eux de commencer par un match face à un tel adversaire, mais il faut qu’ils prennent l’habitude de gérer le stress. L’objectif était de faire tourner l’effectif car on va devoir réduire le groupe à 12 joueurs donc c’est important de voir tous les joueurs en action”, explique Raimana Li Fung Kuee après ses grands débuts en tant que sélectionneur.



La réaction des locaux ne s’est pas fait attendre sous l’impulsion de ses tauliers. Roonui Tinirauarii s’est chargé de sonner la révolte juste avant la fin du premier tiers temps. Tahiti a surfé sur cet élan en réduisant à nouveau l’écart dès la reprise des hostilités jusqu’à même égaliser grâce à Heimaru Terorotua (3-3).



Un bon test avant les éliminatoires de l’OFC Après avoir complètement renversé la vapeur, les Tiki Toa sont parvenus à prendre les devants au début de la dernière période en marquant sur l’engagement avec l’aide de la barre transversale qui a permis au ballon de franchir la ligne de quelques centimètres.



Une joie éphémère puisque la Nati leur a répondu dès l’action suivante pour remettre les compteurs à zéro (4-4) avant qu’un certain Angelo Schirinzi, qui avait notamment entraîné la sélection tahitienne lors du Mondial 2013, permette à la Suisse de prendre un avantage définitif puisque Tahiti a manqué sa chance en ratant un penalty et concèdent un autre but dans les dernières minutes (4-6). “Je suis toujours très heureux de revenir ici. Tahiti est ma deuxième maison”, sourit l’ancien tacticien des Tiki Toa.



Son homologue tahitien retient le positif de cette rencontre : “On n’a pas été ridicule. Nous avons réussi à remonter au score après avoir été menés 3-0. La Suisse est une des cinq meilleures nations européennes donc c’est un bon test pour nous avant les éliminatoires. Cela nous donne un peu une idée de comment vont se passer les qualifications”.



Deux autres confrontations sont prévues, lundi 5 octobre et mercredi 7 octobre à 17h30, avant le grand début des choses sérieuses à la fin du mois.





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 3 Octobre 2026 à 09:00 | Lu 159 fois



