

Beach soccer - Les Tiki Toa foncent vers la finale

Tahiti, le 26 octobre 2026 - L’Équipe tahitienne de beach soccer a remporté son deuxième match consécutif, ce lundi, au parc Aorai Tini Hau face aux Îles Salomon (7-4). Une victoire qui permet aux Tiki Toa de valider leur place pour la finale de l’OFC à moins d’une énorme surprise contre la Nouvelle-Calédonie.



L’affiche entre Tahiti et les Îles Salomon a eu un goût de finale avant l’heure. Les deux favoris de la compétition se sont retrouvés, lundi après-midi, sur le sable du parc Aorai Tini Hau devant plus de 200 spectateurs.



Vainqueurs respectivement de Vanuatu (18-1) et de la Nouvelle-Calédonie (10-5), les Tiki Toa et les Bilikiki ont eu à cœur de prendre l’ascendant psychologique avant de se retrouver très certainement, samedi, en finale de l’OFC Nations Cup avec pour objectif de décrocher le précieux sésame pour le Mondial 2027 de beach soccer.



Le capitaine montre la voie Dès l’entame de la rencontre, les hommes de Raimana Li Fung Kuee, portés par le public tahitien, se sont montrés entreprenants. C’est le capitaine Heimanu Taiarui qui a montré le chemin en ouvrant le score d’une splendide reprise de volée au bout de seulement deux minutes de jeu.



Les Bilikiki ont réagi dans la foulée en obtenant un penalty, non transformé, à la suite d’une faute du portier Teave Teamotuaitau sanctionné d’un carton rouge. C’est donc Franck Revel qui a dû garder les cages tahitiennes durant tout le match. Réduits à 3 contre 4 pendant deux minutes, les Tiki Toa ont fait plus que résister et se sont même procuré la meilleure occasion avec un poteau.



Mais les Îles Salomon ont tout de même réussi à égaliser sur coup franc avant même de prendre les commandes de la partie juste avant la fin du premier tiers-temps (1-2).





« L'équipe a montré de l’envie et de la solidarité » La réaction des Tiki Toa ne s’est pas fait attendre. Heirauarii Salem, qui avait inscrit un septuplé contre Vanuatu, a ouvert son compteur dès le début du deuxième tiers-temps à la suite d’un bon pressing.



Quelques secondes plus tard, Tahiti reprend l’avantage grâce à un doublé de son capitaine (3-2). Le mano a mano s’est poursuivi avec une nouvelle réalisation de chaque côté jusqu’à ce que Roonui Lesca obtienne un penalty converti par Ro’onui Tinirauarii en puissance afin de faire le premier break de la rencontre (5-3).



Les joueurs du Fenua ont ensuite bien contrôlé le rythme pour finalement s’imposer sur le score de 7 à 4. Un premier gros test réussi pour le sélectionneur des Tiki Toa qui a été satisfait du visage affiché par ses troupes.



«C’était un match difficile comme on s’y attendait avec beaucoup d’engagements des deux côtés. On a fait quelques mauvais choix tactiques qui nous ont coûté des buts, mais on a su réagir de la bonne manière à chaque fois et l’équipe a montré de l’envie et de la solidarité », retient Raimana Li Fung Kuee qui compte faire un peu tourner l’effectif lors du dernier match de poule, mercredi, face à la Nouvelle-Calédonie.



Un match nul, voire une défaite de quelques buts avec le goal average, devrait suffire aux Tiki Toa pour finir en tête du groupe. Dans l’autre affiche de la journée, les Calédoniens se sont imposés sur le fil contre Vanuatu grâce notamment à un quadruplé de Germain Haewegene (7-5).



Classement 1er Tahiti 6 points



2e Îles Salomon 3 points



3e Nouvelle-Calédonie 3 points



4e Vanuatu 0 point







Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 26 Octobre 2026 à 19:51 | Lu 489 fois



