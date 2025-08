Beach soccer – Le dernier carré du championnat se précise



Tahiti, le 3 août 2025 - La hiérarchie de la phase de classement du Tahiti Beach Soccer Tour 2025 s’est bien affinée après sept des neuf journées du calendrier. Les quatre premiers disputeront les demi-finales le jeudi 14 août. Les Tiki Tama seront au rendez-vous du dernier carré, Green Warrior et Lai Woa étant également en position favorable pour jouer les demi-finales.



Les sixièmes et septièmes journées de la phase de classement du Beach Soccer Tour 2025 se sont enchaînées entre jeudi et samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football à Pater. Elles ont encore un peu plus éclairci la hiérarchie en vue des demi-finales programmées le jeudi 14 août et qui opposeront le premier au quatrième et le deuxième au troisième de la phase de classement. Difficile à l’heure actuelle de déterminer la composition exacte des demi-finales, mais on a une bonne idée maintenant des équipes qui y participeront n’étant plus que cinq à viser l’un des quatre tickets. Une certitude, les Tiki Tama favori de la compétition et qui constituent l’antichambre des Tiki Toa avec les Salem, Tinrauarii, Tepa et autres seront bien au rendez-vous du dernier carré ayant enchaîné samedi un sixième succès en six matches.

Trop peu de compétitions



Les Tiki Tama sont restés invaincus en battant (7-5) Tereone le premier club de beach soccer créé au Fenua en 2012 et qui s’efforce depuis d’entretenir ses activités et un effectif conséquent malgré le manque de compétitions de la discipline comme le souligne son président Matairea Bessert : “On essaie depuis notre création de se consacrer au beach soccer, la seule discipline pratiquée dans notre club, mais ce n’est pas évident de motiver l’effectif en permanence car il y a trop peu de compétitions et on attend de la fédération qu’elle étoffe le calendrier de beach soccer. Les Tiki Toa ont été deux fois vice-champions du monde et il y a du potentiel localement comme on le démontre avec notre équipe en alignant cinq jeunes d’à peine 16 ans dans le championnat. On comptait à un moment une soixantaine de pratiquants et trois équipes mais comme il n’y a plus eu de véritables compétitions depuis deux ans, notre effectif compte aujourd’hui environ 25 joueurs. Notre objectif au Tahiti Beach Tour 2025, c’est de se qualifier au moins pour les demi-finales et pour entretenir une bonne dynamique dans notre club.”

Encore un peu de suspense pour les demi-finales



Ce n’est pas encore gagné pour Tereone et son gardien emblématique Teave Taomotuaitau car derrière les Tiki Tama, ils sont quatre pour trois places et les deux dernières journées de la phase de classement seront décisives les 7, 8 et 9 août. Green Warrior auteur de deux succès vendredi et samedi et Lai Woa qui a remporté (8-5) un match important jeudi contre Tenaho sont bien placés pour jouer les demi-finales. Le dernier billet se jouera entre Tereone et Tenaho, les deux équipes ayant un match difficile au cours de la huitième journée contre respectivement Lai Woa et Green Warrior et plus aisé lors de la neuvième journée contre Team Sentinel et Fautaua Val.



Avec deux points d’avance sur Tenaho, Tereone a son destin en main pour rentrer dans le dernier carré. Les demi-finales auront donc lieu le jeudi 14 août et l’apothéose du Tahiti Beach Tour 2025 est programmée le samedi 16 août avec tous les matches de classement et la grande finale.



Patrice Bastian

Classement

Équipe Pts MJ

1re Tiki Tama 18 6

2e Green Warrior 15 7

3e Lai Woa 15 6

4e Tereone 11 6

5e Tenaho 9 6

6e Aito Puns 6 6

7e Team Sentinel 3 7

8e Team Mammouth 1 6

9e Fautaua Val 0 6

