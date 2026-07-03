

Beach soccer – Lai Woa et Tikitama leaders

Tahiti, le 6 juillet 2026 - Le Tahiti Beach Soccer Tour a enchaîné deux journées de championnat, vendredi soir au Centre Technique de Pirae et samedi après-midi à Papara. Lai Woa et Tikitama restent invaincus et ont pris la tête des poules A et B à l’issue de la troisième journée.



La première phase du Tahiti Beach Soccer Tour, qui comportera six journées, va se dérouler en accéléré, les deuxième et troisième journées ayant eu lieu ce week-end entre le Centre Technique du football (CTF) à Pirae vendredi et le Beach Stadium de Taharu’u à Papara samedi. Et le même schéma sera au programme le week-end prochain pour les quatrième et cinquième journées. La sixième journée clôturera la phase de classement le mardi 14 juillet à Papara.



La hiérarchie se met doucement en place et elle est relativement conforme aux pronostics. Mais rappelons que les clubs décrochés peuvent rester motivés car aucune équipe ne sera éliminée à l’issue de la première phase, toutes ayant la garantie de participer aux quarts de finale.



Lai Woa, le champion en titre, a pris seul les commandes de la poule A grâce à son succès (3-0) samedi à Papara face à Real OPT, un autre candidat à la victoire finale. Lai Woa possède un effectif de grande valeur avec les Tetauira, Tiatia, Bourebare, Paama et les Tehau. Le groupe a en outre été renforcé cette saison par l’arrivée au poste d’entraîneur d’Angelo Tchen, ex-Tiki Toa, qui veut encore renforcer la compétitivité de Lai Woa : “On a une belle équipe mais ça ne veut pas dire que l’on va gagner tous nos matchs. En beach soccer et surtout entre les meilleures équipes, c’est toujours incertain. Mais c’est sûr que l’on a le potentiel pour viser un nouveau titre. Je suis venu à Lai Woa pour structurer encore un peu plus l’équipe. On n’a pas encore mis en place tout ce que je souhaiterais améliorer car il faut un temps d’adaptation, mais le groupe est déjà solide et l’a démontré lors des trois premières journées du championnat.” Vainqueur aisé (9-3) de Tenaho vendredi au titre de la poule A, Lai Woa a connu plus de difficultés samedi pour s’imposer (3-0) face à Real OPT, mais il est vrai que l’équipe de Raimana Li Fung Kuee, l’entraîneur-sélectionneur de la sélection tahitienne, est aussi une sérieuse candidate au titre.

Un très bon niveau



Real OPT avait réalisé une bonne opération, vendredi, en battant au finish (6-5) Green Warrior pour prendre la 2e place de la poule A. Green Warrior qui, comme chaque année, apparait comme un solide outsider, avait déjà perdu de peu (6-5) face à Lai Woa lors de la première journée. Les Guerriers verts ont signé leur premier succès (10-6) samedi contre Tenaho et peuvent compter sur leur buteur Rainui Tze-Yu déjà auteur de 12 buts en trois journées dont 7 contre Tenaho.



En poule B, les Tikitama qui doivent beaucoup aux Bennett avec quatre joueurs de champ dirigés et entraînes par un autre duo Bennett – Naea et Raimoana – ont pris logiquement la tête de la poule B compte tenu de leur statut au sein du groupe.



Les Tikitama ont soigné leur goal-average ce week-end avec deux larges succès contre Central (9-2) et Arue (12-1).



Tereone a aussi aligné deux victoires, vendredi et samedi, contre Arue (9-3) et Central (10-7). Tereone a renforcé sa 2e place de la poule B tandis que Aroarii Bennett en est le meilleur buteur avec six réalisations. Entrevu lors de la première journée la semaine précédente, il y a eu confirmation, ce week-end, que le championnat était relevé avec des actions et des buts souvent spectaculaires.



Les deux prochaines journées auront donc lieu vendredi et samedi prochains et permettront d’affiner les classements avant l’ultime journée de la première phase le mardi 14 juillet au Beach Stadium de Papara.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:19 | Lu 285 fois



