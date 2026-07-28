Beach soccer - La route des Tiki Toa vers le Mondial est connue

Tahiti, le 15 août 2026 - La sélection tahitienne de beach soccer connait désormais son programme. Les joueurs de Raimana Li Fung Kuee, qui participeront aux qualifications de l’OFC pour se qualifier une nouvelle fois au Mondial, lanceront leur tournoi face à la Nouvelle-Calédonie. Les Polynésiens pourront cette année bénéficier du soutien du public du Fenua, car la compétition se déroulera du 22 au 31 octobre sur le sable tahitien.







Tahiti veut garder sa couronne ! Vainqueurs des précédentes éditions de l’OFC Nations Cup à l’image de leur dernier sacre face aux Îles Salomon en 2024, les Polynésiens veulent à nouveau triompher cette année afin d’obtenir leur billet pour la prochaine édition de la Coupe du monde de beach soccer.





Nos ‘aito pourront compter sur un soutien de choix, car les qualifications de la zone du Pacifique se dérouleront sur la sable tahitien. Plus précisément à Aorai Tini Hau. Les hommes de Raimana Li Fung Kuee commenceront leur quête d’un cinquième sacre océanien, le jeudi 22 octobre (16 heures), face à la Nouvelle-Calédonie. Ils défieront ensuite respectivement les Îles Salomon, Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.





À l’issue de cette phase, les deux meilleures équipes se retrouveront pour la grande finale, le samedi 31 octobre (16 heures). Une défaite serait rédhibitoire, puisque seul le champion obtiendra le précieux sésame pour le Mondial où nos Tiki Toa ont déjà atteint deux fois la finale en 2015 (défaite contre le Portugal) et 2017 (défaite face au Brésil).

