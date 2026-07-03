

Beach rugby : Punaauia triomphe au bout du suspense face à Paea





Tahiti, le 12 juillet 2026 - Les Tigres de Punaauia se sont adjugé la 2e édition du tournoi de beach rugby, samedi soir, sur le sable du parc Paofai, en s’imposant d’un petit point contre une surprenante équipe de Paea (8-7). L’équipe de Faaa, tenante du titre, complète le podium grâce à sa victoire en petite finale.



David est passé tout proche de renverser Goliath, samedi soir, sur le terrain du parc Paofai habituellement dédié au beach soccer, mais cette fois-ci privatisé pour une journée aux adeptes du ballon ovale. Au bout de dix heures de matchs intenses où une vingtaine d’équipes se sont frottées les unes contre les autres, plus d’une centaine de spectateurs ont pu assister à une finale opposant deux groupes aux antipodes.



Une équipe cadette face à des seniors D’un côté, la formation mixte de Paea, composée uniquement de jeunes âgés de 13 à 16 ans et de deux hine. Des lionceaux qui ont failli manger tout cru la redoutable escouade des Tigres de Punaauia, formée uniquement d’adultes, dont certains possèdent un gabarit deux fois plus imposant que leur adversaire.



Tandis que le sort de la rencontre semblait scellé à la mi-temps (2-5), la fougue de la jeunesse a rugi dès le retour des vestiaires à l’image du haka réalisé par Paea avant le match. En moins d’une minute et sous les encouragements du public, Paea recolle au score grâce à un essai d’une de ses jeunes lionnes avant d’égaliser par l’intermédiaire de son cadet âgé de 13 ans (5-5).





Un finish à couper le souffle Le match s’est ensuite emballé avec des essais de part et d’autre avant de basculer dans l'irréel. Mené d’une longueur dans les dernières secondes, Punaauia, qui était dans l’obligation de gagner avant la fin du temps imparti (en cas d’égalité, Paea l’emportait car une joueuse avait inscrit un essai), parvient à égaliser puis réussit à aplatir à nouveau grâce à une interception sur l’ultime action de la partie.



Une fin en apothéose pour les Tigres qui ont célébré avec la manière leur titre tout en tirant leur chapeau aux jeunes pousses de l’ovalie polynésien. Le tenant du titre, Faaa, s’est quant à lui contenté de la médaille bronze.



“La compétition attire de plus en plus de personnes” Ce tournoi est aussi un succès pour les deux organisateurs, Mathieu Ansola et Maxime Rupin, licenciés au sein de l’équipe senior de rugby à XV de Punaauia : "Nous sommes ravis du déroulement de cette nouvelle édition. La compétition attire de plus en plus de personnes et on réfléchit à mettre en place des nouveautés avec pourquoi pas une édition kids dédiée aux jeunes de moins de 15 ans dans les prochaines années."



Un événement où l’équipe de Paea pourrait encore jouer les premiers rôles après sa démonstration de force face aux grands rugbymen.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 12 Juillet 2026 à 10:59 | Lu 270 fois



