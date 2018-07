Beach Soccer - Focus sur Aurélien Planchais : Un gendarme devenu arbitre

Les spécificités du beach soccer ?



« La vitesse de jeu. Le ballon circule d’un camp à l’autre très rapidement. En foot à 11, on laisse plus facilement l’avantage, parce qu’un coup franc au milieu du terrain cela ne donne pas grand-chose, au beach soccer c’est une occasion de but. Il faut être très attentif et physiquement, courir dans le sable c’est pas évident. Au niveau de l’attitude des joueurs, on a cette chance d’avoir beaucoup de fair-play, également vis-à-vis de l’arbitrage. Ce n’est pas parfait mais il y a très peu de contestation, c’est plus du questionnement. »



Un message ?



« L’arbitrage, c’est primordial, sans arbitre on n'a pas de match. Un mauvais arbitrage ne permet pas du beau jeu. J’invite les jeunes intéressés à rejoindre l’arbitrage. Norbert Hauata a fait sa deuxième Coupe du monde en foot à 11. J’ai 37 ans, donc il faut que les jeunes viennent saisir ces opportunités super intéressantes. Quand j’étais joueur, je ne me voyais pas arbitre, maintenant que je suis arbitre, je ne me vois pas remettre les crampons. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à Naea pour la confiance témoignée et pour son engagement dans le beach soccer. Merci à la FTF qui m’a fait confiance ainsi qu’à tous les joueurs qui participent à ce championnat. Qu’ils ne changent pas d’état d’esprit, ce sont de gros compétiteurs mais il faut que le fair-play continue à être le point d’honneur de ce sport. Merci également à ma femme qui m’accompagne à chaque match. » Propos recueillis par SB / FTF