

Beach/Green volley – Clôture et récompenses à la pointe Vénus

Tahiti, le 17 août 2026 - La troisième et dernière étape du tournoi de beach volley et green volley organisée par la Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) s’est déroulée samedi sur le site de la pointe Vénus à Mahina. Les vainqueurs du jour ont été honorés ainsi que les lauréats du classement général des trois étapes qui ont été récompensés par un prize money.



Instauré par la Fédération tahitienne de volley-ball pour permettre à ses licenciés de continuer à jouer pendant la trêve des compétitions officielles, le tournoi de beach volley et green volley qui avait débuté le 18 juillet au parc Aorai Tini Hau et qui s’était poursuivi le 1er août à la pointe Vénus a connu son épilogue samedi, toujours sur la plage de la pointe Vénus. La participation a été un peu moins dense samedi que lors des deux premières étapes, peut-être parce que les équipes qui n’avaient plus d’espoir de bien figurer au classement général final des trois étapes avaient décidé de faire l’impasse. Mais la journée a encore été attractive sportivement avec des matchs d’un niveau élevé dans les phases finales.

Un palmarès qui fait honneur au tournoi



Les trois étapes du tournoi fédéral ont mis en scène des pratiquants de niveau bien divers avec toutefois nombre de présélectionnés pour les Jeux du Pacifique 2027 en beach et en indoor. Ceux-ci ont logiquement dominé la compétition et le palmarès final du tournoi a vraiment belle allure. Ainsi, en beach-volley féminin, victoire samedi du duo Lokelani Vero/Taiana Tere en finale face aux sœurs Tauraa, Vainui et Kawelani. Lokelani Vero et Taiana Tere, deux joueuses emblématiques du volley féminin tahitien et qui devraient être au rendez-vous des Jeux du Pacifique dans la sélection en salle, se sont imposées dans leur tableau au classement général final.



Le palmarès a également du prestige en beach-volley hommes. Nohoarii Paofai, ancien joueur de haut niveau en France en indoor, et Jérémie Paraue, un fidèle de la sélection tahitienne depuis des années, ont remporté le tournoi 3 samedi en battant (21-19) Manuarii Roopinia et Raihau Mare en finale. Mais c’est bien la paire Miki Foster et Torii Teiheiura, vainqueure des deux premières étapes, qui s’impose au classement général. Enfin, en green volley, succès samedi et au général du quatuor mixte composé de Hanalei Pecheret, Natura Rey, Kimhi Roomataaroa et Terooarii Foster, quatre jeunes volleyeurs de très bon niveau.

Regroupement des présélections mercredi et jeudi



Le tournoi organisé par la FTVB a été une réussite, comme l’a souligné Danny Huaa, organisatrice de l’événement et membre du bureau fédéral de la FTVB : “Malgré quelques petits imprévus, le tournoi s’est très bien passé lors des trois étapes. On voulait occuper les joueurs lors de la trêve et cette initiative s’est avérée positive. On a notamment enregistré la participation de ceux qui sont retenus en présélection pour les Jeux du Pacifique et c’est très bien car ils sont restés en activité. Ce type de tournoi organisé pendant les vacances était une première mais compte tenu de son succès, on va renouveler l’expérience. On a eu une bonne participation avec en moyenne sur chaque tournoi une trentaine d’équipes hommes et femmes en beach et une quinzaine en green. Je tiens à remercier le bureau fédéral de la Fédération tahitienne de volley-ball et les sponsors qui ont été nombreux pour nous soutenir, le public et les joueurs qui ont contribué à rendre les tournois intéressants en niveau de jeu.”



Les présélectionnés en beach-volley et en salle pour les Jeux du Pacifique 2027 vont être sollicités cette semaine avec un regroupement dans la salle de Pirae réservé mercredi aux féminines et jeudi aux hommes. Notons que la sélection féminine de beach-volley pour les Jeux est déjà connue et qu’elle sera composée de Kahaia Tauraa, joueuse professionnelle en France en indoor, et de Vaikehu Teikihuhavanaka qui partira prochainement en France pour y poursuivre sa carrière de volleyeuse. Il reste deux paires présélectionnées chez les messieurs, le choix devant se faire entre les duos Christophe Ariitai/Rautini Cary et Raihau/Olivier.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 17 Août 2026 à 15:55 | Lu 217 fois



