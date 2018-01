Bâtiment et construction : plus de 2 200 emplois directs et indirects générés en 2018

PAPEETE, le 11 janvier 2018. Le ministre du Logement et de l’Aménagement a réuni mercredi après-midi, à la présidence, les deux syndicats patronaux des secteurs du bâtiment et des travaux publics.



Une délégation d’une vingtaine de chefs d’entreprise, conduite par Heirangi Nouveau et Olivier Loux, a ainsi pu prendre connaissance des détails du Plan 3000 logements établi par le gouvernement du président Edouard Fritch en 2017. Celui-ci va se traduire, dès cette année, par le lancement d’un vaste programme de construction de logements neufs, tant dans le secteur social, que dans le secteur libre.

La direction de l’Office polynésien de l’habitat a notamment présenté le bilan de l’année 2017 (466 logements collectifs ou fare livrés, en progression de 25% par rapport à 2016, mais surtout 14 fois plus qu’en 2013) et les objectifs 2018, qui sont de 650 livraisons de logements et fare.



Ce sont donc 24 appels d’offres d’études et 29 appels d’offres de travaux qui seront lancés par l’OPH, pour un objectif d’engagement de 19 milliards Fcfp, destiné principalement au secteur du bâtiment.

Le ministre a également indiqué qu’en 2017 le ministère du Logement a conduit 19 milliards Fcfp d’engagement et 6,7 milliards Fcfp de liquidations. Et son objectif, en 2018, est de 20 milliards Fcfp d’engagement et 8 milliards Fcfp de liquidations.

Les engagements correspondent à des commandes et/ou marchés de prestations (études travaux) et de fournitures. Les liquidations sont les factures réellement payées, au bénéfice de l’économie et de l’emploi polynésien.

En 2018, plus de 2200 emplois directs et indirects seront ainsi générés principalement dans le secteur du bâtiment et de la construction.