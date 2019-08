Bateau, culture & photos pour le séjour au fenua des candidates à Miss France

Papeete, le 28 août 2019- Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2020 seront accueillies en Polynésie française du 17 au 26 novembre prochain. Lors de leur séjour, les miss se rendront à Tahiti et à Moorea où un beau programme se dessine pour les prétendantes à la succession de Vaimalama Chaves.



La visite des 30 candidates à l'élection de Miss France en Polynésie française, prévue du 17 au 26 novembre prochain, se prépare. Un programme chargé et plutôt sympathique présenté par le comité du concours de beauté Miss France en collaboration avec Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui.



Les 30 miss régionales, candidates à la succession de Vaimalama Chaves, Miss France 2019, découvriront toute la richesse et le patrimoine du fenua. Un programme complet de cette aventure unique vient d'être élaboré.



Les candidates devront se prêter à des séances photos et des vidéos les mettant en scène lors d’activités sportives, nautiques, des sorties en catamaran ou encore des séquences de découverte d’activités typiquement locales, avec une véritable immersion culturelle. Les photos et vidéos seront diffusées lors de la soirée de l'élection de Miss France.



À l'arrivée à Tahiti, un accueil traditionnel attendra les 30 candidates. La délégation partira également à la découverte de l’île de Moorea, avant de repartir pour Paris le mardi 26 novembre. Pendant tout leur séjour, les candidates seront entourées par cinq membres du comité Miss France et 33 membres composant l'équipe de production et l'équipe technique.



Par ailleurs, dix journalistes et photographes (presse écrite et digitale) seront chargés de couvrir l'ensemble de l'événement.