

Basket : Vincent Collet à la baguette des équipes tahitiennes

Tahiti, le 5 juillet 2026 - L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket Vincent Collet a dirigé, jeudi dernier, sa première séance d'entraînement avec les joueurs du Fenua qu'il accompagnera jusqu'au 20 juillet dans le cadre de la préparation aux Jeux du Pacifique.

Un invité exceptionnel foule depuis plusieurs jours les parquets de basket polynésiens. Avec son CV long comme le bras, l’ex-entraîneur emblématique des Bleus (2009 à 2024), Vincent Collet, qui a remporté deux médailles olympiques en argent (2021 et 2024) et un titre de champion d’Europe en 2013 avec la France, a accepté de se rendre pour la première fois au Fenua afin d’observer les joueurs polynésiens. Une venue qui sonne comme un “privilège”, insiste le directeur technique de la Fédération tahitienne de basket, Georgy Adams : “Cela faisait deux ans que nous étions en discussion avec Vincent pour qu’il vienne passer quelques jours ici pour se faire une idée du niveau du basket polynésien. C'est quelqu'un de très investi dans le basket mondial. Quand il est arrivé, il a eu des appels de partout. Ce n'est pas évident d'avoir la possibilité d'avoir des entraîneurs comme lui”, sourit l’ancien joueur international qui compte 75 sélections (1989 à 1998) avec l’équipe de France.



Malgré un calendrier très chargé, Vincent Collet, qui possède un rôle d’assistant en NBA au sein des Cavaliers de Cleveland, avait à cœur de venir découvrir la Polynésie française. “On en parlait depuis quelque temps avec Georgy. Il y a 30 ans, on jouait l’un contre l’autre (sourire). Nous voulions nous retrouver et c’était l’occasion de venir ici.”



“On veut trouver une identité”



Pour le plus grand plaisir des basketteurs polynésiens, âgés de 15 ans jusqu’aux catégories seniors et issus pour la plupart du centre fédéral de Tahiti, c’est donc l’ancien sélectionneur des Bleus qui a dirigé son premier entraînement, jeudi dernier, dans l’antre de l’AS Fei Pi club à la salle Michel-Lextreyt. Certains joueurs évoluant au niveau national dans l’Hexagone ainsi que dans des pays étrangers sont rentrés spécialement pour l’occasion.



Jeu rapide, attaque demi-terrain, tactique… l’entraîneur français a déjà pu faire un tour d’horizon des qualités et défauts de nos ‘aito à un an des Jeux du Pacifique à la maison. “On va essayer petit à petit d'amener des valeurs collectives pour que ça puisse profiter dans la préparation des Jeux. L'objectif est de faire progresser les deux équipes, aussi bien chez les garçons que chez les filles qui, pour l’instant, sont plus disciplinées et appliquées dans le jeu collectif.”

Au programme, des entraînements tous les matins et tous les soirs ainsi qu’une escapade aux îles Sous-le-Vent. “Nous souhaitons qu'il fasse un scan complet du basket tahitien en nous disant comment il est préférable qu’on joue. C'est-à-dire nous donner une philosophie de jeu sur le jeu rapide, la défense, quel type de système à mettre en place collectivement… On veut trouver une identité”, explique le directeur technique polynésien.



Des ambitions en or pour les Jeux



Car la Fédération tahitienne de basket vise le haut du panier l’année prochaine. Déjà sacrées il y a quatre ans aux îles Salomon, les joueuses polynésiennes tenteront de conserver leurs titres acquis en 5x5 et 3x3 tandis que l’équipe masculine veut aussi obtenir l’or ! “Cet objectif commence dès aujourd’hui. On veut gagner chez nous et c’est possible puisque nous avons du talent”, assure le président de la Fédération tahitienne de basket, Faana Taputu. “Effectivement, il y a des profils qui ont des qualités intéressantes, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de grande taille. Je pense qu'il y a matière à faire de bonnes choses et à progresser de façon significative”, conclut l’ancien tacticien des Bleus.



Georgy Adams, de son côté, se veut prudent : “Ça va être difficile parce que les autres équipes comme les Fidji (champion en titre), les Samoa et la Nouvelle-Calédonie ont un très bon niveau. En plus, nous avons eu pas mal de petits soucis de blessure et on a aussi des joueurs qui ne sont pas là à cause du boulot”. La concurrence sera rude à Tahiti en 2027. Mais nos ‘aito pourront compter sur ces semaines d’entraînement précieuses avec l’une des plus grandes légendes du basket français.



Vincent Collet a donc les cartes du basket tahitien entre ses mains jusqu’au 20 juillet et son retour dans l’Hexagone afin de préparer la prochaine saison de l’Asvel où il sera l'entraîneur assistant d’un certain… Tony Parker. Au programme, des entraînements tous les matins et tous les soirs ainsi qu’une escapade aux îles Sous-le-Vent. “Nous souhaitons qu'il fasse un scan complet du basket tahitien en nous disant comment il est préférable qu’on joue. C'est-à-dire nous donner une philosophie de jeu sur le jeu rapide, la défense, quel type de système à mettre en place collectivement… On veut trouver une identité”, explique le directeur technique polynésien.Des ambitions en or pour les JeuxCar la Fédération tahitienne de basket vise le haut du panier l’année prochaine. Déjà sacrées il y a quatre ans aux îles Salomon, les joueuses polynésiennes tenteront de conserver leurs titres acquis en 5x5 et 3x3 tandis que l’équipe masculine veut aussi obtenir l’or ! “Cet objectif commence dès aujourd’hui. On veut gagner chez nous et c’est possible puisque nous avons du talent”, assure le président de la Fédération tahitienne de basket, Faana Taputu. “Effectivement, il y a des profils qui ont des qualités intéressantes, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de grande taille. Je pense qu'il y a matière à faire de bonnes choses et à progresser de façon significative”, conclut l’ancien tacticien des Bleus.Georgy Adams, de son côté, se veut prudent : “Ça va être difficile parce que les autres équipes comme les Fidji (champion en titre), les Samoa et la Nouvelle-Calédonie ont un très bon niveau. En plus, nous avons eu pas mal de petits soucis de blessure et on a aussi des joueurs qui ne sont pas là à cause du boulot”. La concurrence sera rude à Tahiti en 2027. Mais nos ‘aito pourront compter sur ces semaines d’entraînement précieuses avec l’une des plus grandes légendes du basket français.Vincent Collet a donc les cartes du basket tahitien entre ses mains jusqu’au 20 juillet et son retour dans l’Hexagone afin de préparer la prochaine saison de l’Asvel où il sera l'entraîneur assistant d’un certain… Tony Parker.

Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 5 Juillet 2026 à 18:10 | Lu 432 fois



