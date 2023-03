Barrage filtrant au Port autonome

Tahiti, le 7 mars 2023 – Les salariés des sociétés d'acconage du Port autonome de Papeete ont filtré mardi les entrées et sorties de la zone sous douane à Fare Ute dans le cadre de la grève générale.



Conséquence de la grève générale, les employés du Port autonome filtraient mardi matin l'entrée de la zone sous douane à Fare Ute à Papeete. Autour du piquet de grève, la règle appliquée l'est de longue date. "Aucun produit ne sort, sauf les denrées périssables et les médicaments", explique le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon. Présent sur place pour régler un point de blocage avec l'acconier Quito Braun Ortega de Cowan, Patrick Galenon est venu soutenir les grévistes qui refusaient de laisser passer un camion de produits non périssables. "Le camion veut sortir mais ce sont des produits divers. Il est convenu de longue date avec les acconiers que lorsque nous faisons grève, seules les denrées périssables et les médicaments sortent", explique Patrick Galenon. "Alors si cet accord qui dure depuis des années n'est pas respecté par nos amis acconiers, la prochaine fois nous ne débarquerons plus rien. Parce que dans notre conception, lorsqu'on est en arrêt de travail on ne devrait même plus débarquer. S'ils veulent casser notre grève, on va durcir le mouvement."



Quito Braun Ortega est venu discuter directement avec les grévistes pour trouver un terrain d'entente et leur demander de ne laisser passer que les deux premiers camions prêts à partir, puis de maintenir le blocage. "En plus on n'est pas vraiment concernés par les revendications", a tenté l'acconier. "On est dans une situation où nous les chefs d'entreprise comme nos salariés, on subit." Mais rien n'y a fait. Les syndicalistes n'ont pas lâché. Résigné, Quito Braun Ortega s'en est retourné à ses bureaux. "La vie est trop courte pour aller se taper dessus. (…) Tant qu'à faire, je vais dire à tout le monde de rentrer à la maison et d'aller à la plage."