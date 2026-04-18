

Bardella enlèverait le drapeau européen du perron de l'Elysée s'il était élu président

Tahiti le 29 avril 2026. Jordan Bardella a indiqué mercredi qu'en cas de victoire à l'élection présidentielle il enlèverait le drapeau européen des perrons du palais de l'Elysée et de l'hôtel de Matignon, pour n'y laisser que le drapeau tricolore.





"Sur le perron de l'Élysée, sur le perron de Matignon, oui, je pense que je ne laisserais que le drapeau français parce que c'est un symbole", a déclaré sur BFMTV le président du Rassemblement national, parti connu pour son euroscepticisme.



"L'Elysée ça a une portée évidemment historique, une portée symbolique (...) c'est la maison du peuple français", a ajouté l'eurodéputé, qui était interviewé depuis Bruxelles.



"Je veux tout changer sans rien détruire (...) Ce n'est pas le retour du Frexit", a-t-il nuancé, le RN ayant par le passé réclamé la sortie de la France de l'Union européenne, avant de remplacer cette idée par une volonté de renégocier les traités européens.



Fin mars, plusieurs maires Rassemblement national, élus aux dernières élections municipales, ont retiré les drapeaux européens des façades de leurs mairies, un geste taxé de "populisme" par le gouvernement.



"C'est de leur responsabilité, ils ne sont pas sous ma tutelle", a balayé Jordan Bardella, qui sera le candidat du RN à l'élection présidentielle de 2027 si Marine Le Pen est empêchée par la justice de se présenter elle-même.

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Avril 2026 à 10:25 | Lu 89 fois





