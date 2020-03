Banques : Jusqu'à six mois de report pour les crédits

Tahiti, le 20 mars 2020 - Dans un communiqué, les établissements bancaires annoncent plusieurs mesures visant à participer à la sauvegarde de l'économie polynésienne.



Rappelant que « le gouvernement de la Polynésie française a décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’économie Polynésienne dont les mesures ne trouveront de sens que si elles s’inscrivent dans un schéma de soutien plus large et englobant », les établissements bancaires, financiers ainsi que l'OPT participent à l'effort de solidarité. Dans un communiqué, ils précisent ainsi les décisions prises et assurent qu'ils resteront disponibles pour assurer un service de proximité à l’ensemble de la population de Polynésie française

Report de crédits et mobilisation générale

Plusieurs mesures exceptionnelles sont ainsi mises en place. La principale concerne la possibilité pour les entreprises, professionnelles ainsi que les particuliers d'obtenir le report de leurs crédits jusqu'à 6 mois. L'examen se fera au cas par cas par les établissements. Pour les particuliers cela concerne aussi bien les prêts immobiliers ainsi que les prêts à la consommation comme les crédits souscrits pour l'achat d'un véhicule. Dans tous les deux cas, les reports accordés se feront sans frais de dossier Des solutions de crédits supplémentaires sont également recherchés par la SOGEFOM et la SOFIDEP. D'autre part, l’Agence Française de Développement (AFD) et l'IEOM travaillent à des solutions visant à faciliter la mise en place de nouvelles lignes de trésorerie auprès des entreprises et à assurer la bonne circulation des pièces et billets.