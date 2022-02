Bali accueille son premier vol international en près de deux ans

Denpasar, Indonésie | AFP | mercredi 16/02/2022 - L'île touristique de Bali, en Indonésie, a accueilli mercredi le premier vol international de touristes en près de deux ans, a annoncé lors d'une conférence de presse le gouverneur de l'île Wayan Koster.



Les visiteurs, 109 étrangers et 47 Indonésiens, sont arrivés par un vol de Singapore Airlines. Ils devront rester en quarantaine à l'hôtel, entre trois et sept jours, selon le nombre de doses de vaccins reçues, a expliqué le gouverneur.



"Nous espérons que début mars les touristes n'auront plus à faire de quarantaine à partir du moment où ils remplissent les conditions et présentent des tests négatifs", a souligné le gouverneur.



"Deux ans sans pouvoir aller à Bali c'était long", a déclaré Manuela, une touriste en provenance de Suisse. "Dès que mon ami m'a appris que Bali allait rouvrir, j'ai pris le premier vol", a-t-elle dit.



"Nous savons qu'avec la vague du variant Omicron il peut y avoir des hauts et des bas, mais nous pensons que tant que les règles sanitaires sont respectées nous ne devrions pas nous inquiéter", a déclaré le responsable de l'Association d'hôtels et restaurants de Bali, Rai Wijaya.



Environ 200 touristes ont été expulsés de Bali en 2021, dont sept pour avoir violé les règles sanitaires comme l'obligation de port du masque.



En mai, un couple composé d'un influenceur russe et d'une youtubeuse taïwanaise avait notamment été chassé de l'île après avoir fait scandale en Indonésie avec une vidéo dans laquelle la jeune femme se promenait dans Bali avec un masque peint sur le visage.



L'Indonésie a enregistré mardi un nombre record de nouveaux cas de contamination par jour au coronavirus, provoqué par la propagation rapide du variant Omicron.



Le nombre d'infections quotidiennes a dépassé 57.000 cas, selon le groupe de travail gouvernemental sur le Covid-19, dépassant le précédent pic de 56.757 cas enregistré en juillet, en pleine vague Delta.



A ce jour, le pays a enregistré 4,9 millions d'infections au coronavirus et plus de 145.000 décès.



Dans la région, les Philippines ont rouvert au tourisme la semaine dernière et le Vietnam prévoit de rouvrir le 15 mars.