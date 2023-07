Bain de foule pour les oranges à Punaauia

Tahiti, le 22 juillet 2023 – Ce samedi, la fête de l'orange a battu son plein. Comme chaque année, devant les locaux de la mairie de Punaauia, les porteurs d'oranges ont défilé devant un public venu en nombre.



Les porteurs d'oranges ont fait le show ce samedi devant la mairie de Punaauia pour la traditionnelle fête de l'orange de la ville. Si cette année, l'événement, initialement prévu au début du mois de juillet, a été repoussé en raison de la lente maturation des fruits, il a su conquérir le cœur du public venu en masse. En effet, après un discours de Simplicio Lissant, le maire de la ville, qui a rappelé le rendez-vous incontournable et le patrimoine culturel que cette fête représente, les porteurs d'oranges ont défilé devant une foule conquise. Moetai Brotherson, présent pour l'événement, s'est joint à eux, attrapant sur son épaule un bambou chargé de deux paquets d'agrumes à chaque extrémité, le temps d'une photo. Une délégation venant de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie, était également présente afin de célébrer les 32 ans de jumelages entre les deux villes.



Pour rappel, cette fête est une tradition depuis des décennies, afin de mettre à l'honneur ce fruit emblématique de Punaauia. Elle a lieu tous les ans, normalement fin juin, au lendemain de la cueillette. Tous les porteurs, qui se trouvaient encore la veille sur le plateau de Tamanu où poussent ces agrumes, défilent le jour de l'événement, vêtus d'un pareu et couronnés de ‘autī.



Après le passage des porteurs, de nombreuses associations et clubs sportifs de la ville ont défilé devant le public. La fête s'achèvera ce soir même avec un concert en live de Tuakana à 18 heures, toujours devant la mairie de Punaauia.