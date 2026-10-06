

Bacs verts : la reprise complète de la collecte attendue “la dernière semaine d’octobre”

Tahiti, le 12 octobre 2026 - Après l’incendie qui a détruit une chaîne de tri du centre de Motu Uta en août, Fenua ma prévoit une reprise de la collecte des bacs verts fin octobre. En attendant, le ramassage de certains déchets recyclables redémarre progressivement, mais avec des capacités réduites.



La collecte et le tri des bacs verts



Les usagers devront patienter encore un peu : c’est “sûrement la dernière semaine d’octobre” qu’ils pourront de nouveau déposer leurs déchets dans les bacs verts. L’incendie avait rendu “totalement inutilisable” l’une des chaînes de tri. En attendant, la collecte reprend peu à peu : “Depuis la semaine dernière, on prend du mono-matériau, du carton, sur Punaauia, Arue, Paea et Moorea”, expose Benoît Layrle. La collecte et le tri des bacs verts par le syndicat Fenua ma, à Tahiti , ont subi d’importantes perturbations après l’incendie survenu en août 2026 au centre de recyclage et de transfert (CRT) de Motu Uta. Fenua ma sort de l’incertitude, et son directeur général, Benoît Layrle, se dit confiant ce lundi 12 octobre.Les usagers devront patienter encore un peu : c’est “sûrement la dernière semaine d’octobre” qu’ils pourront de nouveau déposer leurs déchets dans les bacs verts. L’incendie avait rendu “totalement inutilisable” l’une des chaînes de tri. En attendant, la collecte reprend peu à peu : “Depuis la semaine dernière, on prend du mono-matériau, du carton, sur Punaauia, Arue, Paea et Moorea”, expose Benoît Layrle.

​Une reprise progressive

Malgré les efforts pour redémarrer au plus vite, “les conditions seront difficiles”, concède Benoît Layrle. C’est une petite chaîne de tri qui prendra le relais, et elle “n’aura pas la même performance” que celle qui a pris feu.



Pour l’heure, des pièces électriques, “nécessaires à la cohésion des outils”, doivent arriver par avion : une fois montées, elles rendront la chaîne utilisable fin octobre.



Ce fonctionnement durera encore deux ans, “le temps de reconstruire l’autre”, une grosse chaîne. “On annoncera que ça reprend”, conclut Benoît Layrle.



La reprise de la collecte des bacs verts, prévue mercredi dans de nombreuses communes de Tahiti, devra encore attendre. Les usagers sont invités à patienter.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 12 Octobre 2026 à 16:04 | Lu 632 fois



