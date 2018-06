Bac 2018 : les sujets de français des filières générales et technologiques

PAPEETE, le 19 juin 2018. Les élèves de terminale planchent à partir de 7h30 ce matin sur leur copie de philosophie, épreuve qui ouvre traditionnellement leur semaine d'examen.



Ce lundi, ce sont les élèves de première qui ont travaillé dur pour l'épreuve de français. Voici le détail de leur examen.



Les personnages de roman pour les élèves de S, ES et L



Les bacheliers de la filière scientifique et de la filière économique et sociale ont composé sur "Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours".



Les élèves avaient un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert, de V ingt mille lieux sous les mers de Jules Verne et des Faux-monnayeurs d'André Gide et du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. D'abord, ils devaient répondre à la question "Comment les textes du corpus font-ils de ces départs des moments chargés d'émotion pour les personnages?"



Ils pouvaient ensuite choisir de remettre une explication de texte à partir d'un passage de Madame Bovary de Gustave Flaubert, ou de rédiger une dissertation sur le sujet "Pensez-vous que l'intérêt que nous portons à un personnage de roman tient exclusivement aux aventures qu'il vit?"



Ils pouvaient aussi opter pour un récit d'invention: "Vous écrirez le début d'un roman dont la première phrase sera 'Il y a un grand charme à quitter au petit matin une ville familière pour une destination ignorée'. Vous adopterez le point de vue d'un personnage au moment de son départ, en rendant compte de ses émotions."







Pour les élèves de L : Le héros d'un roman doit-il être héroïque ?



Les bacheliers de la filière littéraire ont planché sur la question du "personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours." Ils devaient d'abord commenter un extrait de La Chartreuse de Parme de Stendhal.



Ils avaient ensuite le choix entre une explication de texte à partir d'un extrait du livre Cris de Laurent Gaudé, dont le roman fait se succéder les voix de soldats de la Première Guerre mondiale, une dissertation sur le sujet "Le héros d'un roman doit-il nécessairement être héroïque ?" et une invention: "Poursuivez le texte de Pierre Lemaitre (extrait de "Au revoir là-haut") en gardant le même point de vue. Vous développerez le récit qui mêlera les pensées du personnage et ses actions".





Le théâtre pour les élèves des filières technologiques



Les bacheliers des filières technologiques se sont intéressés au "texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours".



Ils avaient le choix entre un commentaire d'un extrait du Barbier de Séville de Beaumarchais, une dissertation sur la question "En quoi le mensonge et la dissimulation contribuent-ils, au théâtre, à créer l'intérêt du spectateur ? Comment la mise en scène le renforce-t-elle?" et une invention à partir de cet énoncé: "Quelque temps plus tard, Lubin accompagne Clitandre devant la porte de Dandin. lls sont interrompus par Dandin qui se dirige vers Clitandre et le salue. En respectant le ton du texte, vous imaginerez un dialogue comique qui commencent quand les personnages se saluent".



Le corpus de textes était composé d'extraits de d'extraits de Georges Dandin, de Molière, du Barbier de Séville de Beamarchais et du Dindon de Feydeau.