

BMX – Les riders ont entamé leur saison

Tahiti, le 9 février 2026 - La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a lancé samedi la saison 2026 de BMX avec la première manche de la Coupe Tahiti Nui sur la piste de Fei Pi au complexe Tamahana de Arue. La participation a été importante avec 32 riders qui ont animé le site au fil des manches dans les différentes catégories d’âge.



L’envie de retrouver le rythme et la pression de la compétition était manifeste samedi au sein de la famille des spécialistes de BMX qui s’étaient déplacés en nombre du côté de la piste de Tamahana à Arue. La participation de 32 riders est en effet en hausse par rapport aux derniers rendez-vous de la saison 2025. Responsable du BMX au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme, Dave Tsan estime que ce début de saison est très encourageant pour la suite de l’année : “On démarre avec une très bonne participation pour un début de saison. Il y a quelques nouveaux coureurs qui viennent renforcer nos effectifs et qui vont débuter en compétition. Par contre, on a perdu des spécialistes de très bon niveau comme Théo Roche ou Roman Lang qui sont maintenant installés en métropole. Mais nous pouvons toujours compter sur nos jeunes espoirs comme Kalani Helme et d’autres pour animer les compétitions. Comme chaque année, nous envisageons de participer à des compétitions nationales et internationales. Il y aura d’abord les Oceania, fin février, où des riders tahitiens seront présents. On sera aussi présents au Trophée de France et aux Championnats d’Europe en juin et juillet. Kalani Helme, Bruce Gobrait et Heinoa Helme devraient aussi participer aux Championnats du monde à Brisbane en Australie fin juillet. Après la trêve, on constate aujourd’hui beaucoup d’envie de la part des pilotes et c’est très encourageant pour la suite de la saison.”

Les ténors déjà bien affûtés



Le premier rendez-vous de la saison de BMX devait permettre de mieux cibler les forces en présence dans les différentes catégories d’âge. Et sans surprise, les ténors de la saison 2025 ont démarré l’année sur les mêmes bases. Ainsi en U13 – catégorie la plus riche au niveau des jeunes pépites locales de la discipline – Kalani Helme, âgé de 10 ans mais surclassé compte tenu de son énorme potentiel, Heinoa Helme et Kaona Yin Sun ont démontré qu’ils étaient déjà bien affûtés. C’est en particulier le cas de Kalani Helme qui a remporté les quatre manches du jour pour s’imposer au général devant ses deux principaux adversaires. Les Tsan ont aussi confirmé leur domination dans leur catégorie d’âge, Aaron Tsan s’imposant en U11 devant Aaron Polit-Juan et Wayne Hart. Quant à Kenji Tsan, il a dominé en seniors pour devancer Carlqvist Manate. Pas de surprise non plus en +40 ans, Christophe Tardivet restant la référence, Heimata Chonfont et Guillaume Chaigneau complétant le podium. Les autres lauréats du jour ont été Beverly Hart (U7), Olivier Hanouzet (U9), Maël Le Goff (U15) et Tenohoarii Brown (U17).

Les couleurs tahitiennes devraient briller aux Oceania



Le prochain rendez-vous local de BMX aura lieu le samedi 14 mars avec la deuxième manche de la Coupe Tahiti Nui. Mais trois pilotes tahitiens (Bruce Gobrait, Kalani et Heinoa Helme) ont pour leur part rendez-vous avec les Oceania de la discipline qui se dérouleront le samedi 21 février à Brisbane, en Australie. Les Tahitiens y seront ambitieux à commencer par Bruce Gobrait absent samedi à Tamahana car parti la nuit précédente en Nouvelle-Zélande pour s’entraîner et participer samedi prochain à la North Island Région, une compétition de BMX réputée chez les Kiwis. Bruce Gobrait prendra ensuite la direction de Brisbane où il y retrouvera Kalani et Heinoa Helme. Champion en titre chez les 9 ans, Kalani Helme tentera de réaliser le doublé dans une catégorie d’âge supérieure. Médaillé de bronze aux Oceania 2025 en U11, Heinoa Helme veut grimper une ou deux marches sur le podium. Sixième en U11 l’année dernière, Bruce Gobrait visera beaucoup mieux le 21 février.



Nul doute que le BMX tahitien va se distinguer à Brisbane compte tenu potentiel de ses trois jeunes représentants. Jason Chonfont entraîneur diplômé d’État de BMX et actif localement au sein de la discipline a fait un émule en la personne de Théo Roche, l’un des champions locaux qui est parti s’installer en métropole pour suivre le même cursus que Jason Chonfont. L’encadrement technique du BMX tahitien prend de l’ampleur.



Patrice Bastian

Les vainqueurs

U7 : Beverly Hart (RTT)

U9 : Olivier Hanouzet (RTT)

U11 : Aaron Tsan (RTT)

U13 : Kalani Helme (TOR)

U15 : Maël Le Goff (RTT)

U17 : Tenohoarii Brown (RTT)

Senior : Kenji Tsan (RTT)

+40 ans : Christophe Tardivet (RTT)



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 9 Février 2026 à 14:11 | Lu 168 fois



