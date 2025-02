BMX – Les Oceania ont bien lancé la saison

Tahiti, le 17 février 2025 - La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a lancé samedi la saison locale de BMX avec la 1re manche de la Coupe de Tahiti Nui sur la piste de Fei Pi au complexe Tamahana de Arue. Mais la saison avait déjà débuté quinze jours auparavant avec les Oceania 2025 en Nouvelle-Zélande, où la sélection tahitienne a obtenu de très bons résultats.



La première manche de la Coupe Tahiti Nui de BMX a réuni samedi après-midi une trentaine de participants, parmi lesquels figuraient les acteurs qui ont brillamment représenté les couleurs tahitiennes à New Plymouth sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande début février. Toutes catégories confondues, l’événement avait réuni 453 pilotes du Pacifique Sud dont neuf Tahitiens.



La sélection tahitienne était composée de cinq jeunes, Aaron Tsan (8 ans), Kalani Helme (9 ans), Bruce Gobrait (10 ans), Heinoa Helme (11 ans) et Kaona Yin Sun (11 ans). Tahiti a décroché un titre océanien grâce à Kalani Helme qui s’est imposé dans sa catégorie d’âge où 29 pilotes étaient engagés. Heinoa Helme est pour sa part monté sur la 3e marche du podium chez les 11 ans où la participation était aussi conséquente avec 26 pilotes. Les trois autres Tahitiens ont aussi obtenu des résultats honorables dans leur catégorie d’âge avec Aaron Tsan qui a terminé au pied du podium, Bruce Gobrait qui s’est classé 6e et Kaona Yin Sun qui a pris la 11e place.



Et les quatre Tahitiens qui ont participé aux Oceania hors sélection ont aussi été performants à l’instar de Christophe Tardivet qui s’est imposé en +50 ans et dont on rappellera qu’il fut par le passé champion de France puis champion d’Europe et du monde en plus de 40 ans à l’époque où il pratiquait en France. Roman Lang (14 ans), Benoît Leewing (45-49 ans) et Heimata Chonfont (+50 ans) ont tous trois fini au pied du podium.

L’élite domine logiquement à Tamahana



Dave Tsan, président de la commission BMX au sein de la Fédération tahitienne de cyclisme, a dressé le bilan des Oceania samedi à Tamahana : “On a tout lieu d’être satisfait de nos performances aux Oceania, car huit de nos neuf engagés sont parvenus jusqu’en finale. Et on décroche deux titres avec Kalani Helme et Christophe Tardivet, ce qui n’était pas forcément envisagé au départ. Heinoa Helme est aussi monté sur le podium et on fait également plusieurs places de 4e, c’est donc un très bon bilan d’ensemble et nos pilotes ont démontré qu’ils avaient un potentiel très intéressant au niveau du bassin océanique. C’est évidemment très encourageant pour l’avenir de notre discipline au Fenua et j’ai constaté qu’il y avait de l’émulation car plusieurs d’entre eux veulent progresser pour tenter de briller dans des compétitions nationales et internationales. Et nous avons beaucoup de jeunes licenciés, ce qui a priori nous garantit que la relève sera assurée au fil du temps.”



Quant à ceux qui veulent s’affirmer cette saison dans des compétitions nationales et internationales, ils pourront s’aligner au Trophée de France, aux Championnats d’Europe et peut-être aux Championnats du monde entre juin et août, l’élite tahitienne étant programmée pour cela.



Samedi, lors de la 1re manche de la Coupe de Tahiti Nui, Aaron Tsan (9 ans), Kalani Helme (11 ans), Heinoa Helme (13 ans) et Christophe Tardivet (+40 ans) se sont logiquement imposés dans leur catégorie. Ce fut aussi le cas de Roman Lang qui a été surclassé en juniors/seniors et qui a dominé la catégorie devant les ténors Théo Roche et Carlqvist Manate. Autres vainqueurs du jour, Atatoa Tertre (7 ans), Cléonice Gallet (11 ans filles) et Oahei Faafatua (15 ans filles). Le prochain rendez-vous cycliste aura lieu dimanche au parc Vairai et sera consacré au VTT.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 17 Février 2025