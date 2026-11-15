

BMX - La Triple Crown anime Tamahana

Tahiti, le 15 novembre 2026 - La piste de Fei Pi du complexe Tamahana de Arue a servi de cadre samedi à la troisième et dernière journée de la Triple Crown de BMX. Près d’une trentaine de riders, toutes catégories d’âge confondues, ont animé les quatre manches du jour et les super finales. Aaron Tsan et Faiau Taea se sont imposés au classement général final de la Triple Crown et la catégorie U13 a confirmé qu’elle avait un réservoir de grands espoirs.



Le BMX tahitien s’efforce de conserver une bonne dynamique. Et si c’est bien le cas, c’est grâce à la forte implication personnelle de ses dirigeants et en particulier de Dave Tsan et Heimata Chonfont qui doivent composer avec un petit budget. Soulignons aussi le rôle des parents des meilleurs jeunes riders locaux qui mettent la main à la poche pour financer en grande partie les déplacements. La discipline est heureusement attractive chez les jeunes ce qui lui permet d’être active au Fenua, le plateau s’étant étoffé cette saison avec l’arrivée de quelques nouveaux pratiquants, les meilleurs espoirs locaux s’affirmant encore un peu plus cette année comme le confirme Dave Tsang, le responsable BMX auprès de la Fédération tahitienne de cyclisme : “On a vécu une riche saison avec une belle sélection qui a obtenu de bons résultats aux Oceania 2026 en Australie et quelques pilotes ont fait le déplacement au Trophée de France, aux Championnats d’Europe et aux Championnats du monde. Tahiti a donc été représenté régulièrement dans les grands événements. Et on a eu un bel engouement pour les compétitions locales avec des nouveaux qui ont gonflé les effectifs. On essaie d’entretenir la dynamique du BMX local mais on doit faire avec un budget réduit. On possède de très bons espoirs mais, pour qu’ils continuent à progresser, il faut qu’ils participent à des événements à l’étranger et c’est le cas, mais heureusement que les parents s’investissent financièrement.”



Une lutte intense en U13



Les ténors de certaines catégories ont dominé les débats samedi comme en U11 avec Aaron Tsan qui a dû toutefois repousser la menace de Aaron Polit-Jouen, en U15 où Faiau Taea a maitrisé ses adversaires et en 40+, Christophe Tardivet y étant intouchable. Ajoutons que l’ancien champion du monde est particulièrement actif dans le milieu en se consacrant à la préparation des jeunes qui participent aux compétitions internationales. Notons qu’il n’y avait pas d’engagés en U17/seniors, catégorie qui a perdu ses talents partis sous d’autres cieux depuis deux ou trois ans.



En revanche, la catégorie U13 recèle de grands espoirs et la bagarre fut intense samedi entre les meilleurs. Et soulignons que Kalani Helme n’est âgé que de 10 ans mais est surclassé compte tenu de son niveau de compétitivité.



Au classement des quatre manches du jour samedi, Kaona Yin Sun Utia s’est imposé en U13 devant Kalani Helme et Heinoa Helme, un tiercé de champions promis à se faire un nom au niveau international s’ils confirment leur courbe de progression, ce qu’ils font déjà au niveau océanien voire mondial pour Kalani Helme. Celui-ci était en forme samedi car il rentrait d’une semaine de stage et de compétitions en Nouvelle-Calédonie où vient d’être inaugurée une nouvelle piste de BMX aux normes internationales. Kalani Helme s’est montré dominateur en compétition mais le BMX calédonien est appelé à bien augmenter son niveau depuis qu’il s’est structuré et dispose maintenant d’une piste et de cadres techniques de haut niveau. On en aura peut-être une confirmation lors des Oceania 2027 qui auront lieu à Christchurch en Nouvelle-Zélande au mois de février.



Heinoa Helme va aussi se tester prochainement à l’extérieur en s’envolant le 21 novembre vers Tulsa en Oklahoma où il participera à la plus grande compétition mondiale de BMX dans la catégorie U12 expert, un rendez-vous auquel son cousin Kalani a déjà participé.



Deux catégories ont été récompensées samedi au titre du classement final de la Triple Crown et de ses super finales, des catégories d’âge étant regroupés pour en élever le niveau. Aaron Tsan (U9/U11) et Faiau Taea (U13/U15/U17) sont montés sur la plus haute marche du podium.



Le prochain rendez-vous de BMX est prévu le 5 décembre avec la Aito Tahiti Nui.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Novembre 2026 à 14:45 | Lu 232 fois



