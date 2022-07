Avis d’expulsion pour les derniers occupants d’Atimaono

Tahiti, le 29 juillet 2022 – Le vice-président du Pays Jean-Christophe Bouissou a rencontré jeudi soir les familles vivant "illégalement" au-dessus du golf d’Atimaono, à Papara, sur un terrain du Pays. Après avoir discuté des solutions de relogement possibles, il leur a signifié qu’une expulsion des derniers habitants récalcitrants pourrait avoir lieu prochainement.



Le vice-président et ministre du Logement et de l’Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, a tenu jeudi soir une réunion publique au domaine d’Atimaono. La finalité était de rencontrer "les familles qui occupent illégalement le site public", fait savoir le gouvernement par communiqué, afin de "privilégier le dialogue" et de "trouver une issue favorable" avant expulsion.



Cela fait en effet plus de dix ans que le Pays est engagé dans une action judiciaire pour faire libérer ce site surplombant le golf, à cheval sur les communes de Papara et Teva i Uta. Un jugement rendu par le tribunal de grande instance en 2017, confirmé par la cour d’appel de Papeete en 2019 puis par la Cour de cassation de Paris en 2021, confirme la propriété du Pays. Ainsi, depuis plusieurs mois, les services du Pays et l’Office polynésien de l’habitat rencontrent les 23 familles occupant encore les lieux afin de leur proposer des solutions de relogement. 16 d’entre elles pourraient se voir proposer un hébergement à titre provisoire, le temps de trouver une solution durable, et sept disposent déjà d’un terrain ou d’un logement ailleurs. Mais "trois familles refusent catégoriquement de quitter les lieux", explique le Pays.



Lors de cette dernière rencontre sur site, le vice-président a rappelé les droits du Pays sur ce domaine reconnus par la justice avant d’expliquer "que l’expulsion par le concours de la force publique accordée par le haut-commissariat peut être ordonnée prochainement", si les familles récalcitrantes n’acceptaient pas les solutions de relogement proposées.