

Avis d'alerte pour deux îles d'Hawaï à l'approche de l'ouragan Lowell

Los Angeles, États-Unis, le 06 septembre 2026. Un avis d'alerte cyclonique a été émis pour les îles de Kauai et Niihau, les plus à l'ouest de l'archipel de Hawaï, que l'ouragan Lowell devrait frôler à partir de lundi soir, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).





Lowell a brièvement atteint la catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, la semaine passée mais il a été rétrogradé depuis en catégorie 3. Il se déplaçait dimanche soir à 840 kilomètres au sud-ouest d'Honolulu.

L'ouragan génère actuellement des vents soutenus de 195 km/h et pourrait déverser jusqu'à 35 cm de pluies supplémentaires sur Kauai, a indiqué le NHC.



Il devrait ensuite bifurquer vers le nord-ouest et ralentir son déplacement d'ici mercredi matin, selon le centre.



Hawaï se remet encore des effets de l'ouragan Lala, qui a frôlé la partie sud de la Grande Île le mois dernier, apportant des vents destructeurs et de violentes crues éclair.



Lowell est le dernier ouragan encore actif dans l'océan Pacifique, après l'affaiblissement de Karina et Marie.



Le Pacifique a été parcouru la semaine dernière par trois ouragans simultanément, un phénomène rare attribué par les scientifiques au réchauffement des eaux provoqué par un épisode d'El Niño d'une intensité historique.



Une succession comparable de quatre cyclones s'était produite en 2015, autre année marquée par un El Niño intense.

Rédigé par AFP le Lundi 7 Septembre 2026 à 09:37 | Lu 482 fois





