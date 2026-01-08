

Avis aux victimes de “Morning Star Forex”

Tahiti, le 2 février 2026 – La section de recherches de la gendarmerie lance un appel aux victimes d’une escroquerie dans le cadre d’une enquête sur “Morning Star Forex” ou “MS Invest”.





Ce lundi, la gendarmerie a lancé un appel sur les réseaux sociaux à l’intention des victimes d’une escroquerie, dont les faits remontent à 2024. Toute la Polynésie française est concernée, notamment Tahiti et Moorea. Dans le cadre d’une enquête en cours, la section de recherches de Papeete cherche à identifier les personnes qui ont remis des fonds à des individus agissant pour le compte de “Morning Star Forex” ou “MS Invest” avec la promesse de “rendements exceptionnels (...) qui n’ont pas été remboursés”.



[email protected]

Cet appel ne concerne pas les personnes ayant déjà été contactées par la gendarmerie pour ces faits.

