Aviron – Les meilleurs espoirs regroupés en stage

Tahiti, le 16 avril 2025 - La Fédération polynésienne d’aviron s’inscrit dans la dynamique océanienne lancée en 2024 de développer qualitativement l’aviron indoor et beach sprint chez les U17. Quatre filles et quatre garçons de la catégorie d’âge ont ainsi été retenus par le biais d’un chemin de sélection pour suivre un stage de perfectionnement du 7 au 11 avril à Teva i Uta.



Avec près de 1 500 pratiquants dont 300 licenciés dans les six clubs du Fenua (quatre à Tahiti, un à Moorea et un aux Marquises), l’aviron indoor pèse dorénavant d’un poids certain dans le paysage sportif local et notamment chez les jeunes et en milieu scolaire où la discipline s’est fortement développée quantitativement ces dernières années.



En outre, l’aviron local possède de forts potentiels chez les jeunes, à l’image du grand espoir marquisien Remine Tchang qui avait décroché le titre aux Oceania indoor en octobre dernier dans sa catégorie d’âge et qui avait créé la surprise en faisant 2e en aviron nautique, discipline qu’il ne maîtrisait pas vraiment. Autres grands espoirs, Hanaiki Paheroo, 3e aux Championnats de France indoor fin janvier en 14-16 ans féminin, et surtout Teranihere Pater qui avait aussi brillé aux Oceania (1re en beach sprint et 2e en indoor) et qui est la première athlète d’aviron à intégrer la liste de sportifs de haut niveau reconnus par la Polynésie française en 2025. Ajoutons que Teranihere Pater, bien que blessée, a fait 8e aux Championnats de France indoor sur 500 mètres.



Remine Tchang, Hanaiki Paheroo et Teranihere Pater ont logiquement été retenus avec cinq autres jeunes espoirs issus de Tahiti, Moorea et Nuku Hiva pour suivre un stage de perfectionnement qui s’est déroulé du 7 au 11 avril à Teva i Uta. Ils ont été qualifiés grâce à leurs performances dans le cadre du chemin de sélection qui s’appuie sur les compétitions et des tests réguliers pour identifier les forts potentiels et mesurer leur évolution. Au menu des stagiaires, des séances d’aviron indoor et d’aviron de mer quotidiennes et des temps d’apports techniques et tactiques sous forme de séances vidéo, un programme digne de sportifs de haut niveau. La politique de la Fédération polynésienne d’aviron (FPA) vise d’ailleurs l’accès au haut niveau pour ses jeunes espoirs.

La sélection pour les Oceania U17 finalisée en juin



Session randonnée et baignade en rivière ont en outre permis de renforcer la cohésion du groupe, ce que confirme Kevin Scott, le directeur technique de la FPA : “On note un fort engagement et une motivation importante chez les jeunes présents sur les stages, ce qui permet de maximiser les bénéfices du programme avec des progressions techniques, tactiques et même physiques et surtout le sentiment d’appartenir à un groupe. On espère que les mois qui suivront le stage motiveront les jeunes à s’engager dans une pratique assidue, un paramètre essentiel et nécessaire à la performance dans notre sport qui est très exigeant et où le talent et des qualités physiques hors normes ne suffisent pas toujours pour être compétitif à l’international. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, le Service jeunesse et sport du Pays, l’Agence nationale du sport et la commune de Teva i Uta qui nous soutiennent dans nos actions.”



À noter également l’intervention lors du stage de Sabrina Doom, référente territoriale dans le domaine du dopage. Sa présentation a été riche d’enseignements et de prises de conscience dans l’esprit des jeunes stagiaires qui ont pu appréhender les dangers du dopage.



La dernière session de tests et la Mā’ohi Erg Race, dernière compétition intégrée au chemin de sélection début juin, permettront de finaliser la liste des sélectionnés pour les Championnats d’Océanie U17 d’aviron indoor et de beach sprint. Initialement programmé en juillet au Vanuatu, l’événement a été reporté en raison des conséquences matérielles et financières du séisme qui a touché le territoire en décembre dernier. Le championnat d’Océanie sera relocalisé dans un autre pays et à une date à fixer. Ce contretemps ne va nullement démotiver les jeunes Tahitiens dont l’implication a été sans retenue au stage de Teva i Uta. Ils seront très ambitieux aux Championnats d’Océanie de leur catégorie d’âge.



Patrice Bastian

Les stagiaires



Athlètes féminines

- Hanaiki Paheroo (Tahiti)

- Teranihere Pater (Tahiti)

- Mahealanie Teua (Tahiti)

- Tiheipua Falchetto (Nuku Hiva)



Athlètes masculins

- Remine Tchang (Nuku Hiva)

- Mautai Ah Scha (Nuku Hiva)

- Mataiki Ah Scha (Nuku Hiva)

- Tohiea Bearune (Moorea)



Encadrement

- Kevin Scott (directeur technique FPA)

- Patrick Albert (entraîneur du club LPP Aimeho)

- Kaahilani Toomaru (aide-monitrice Tahiti)

- Hamanaki Albert (aide-moniteur Moorea)

