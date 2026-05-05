

Avec Iceberg, ils se lèvent contre le fléau de l’ice

Tahiti, le 27 mai 2026 - Les étudiants de 3e année de licence Sciences de l’information et de la communication de l’Isepp organisent un événement visant à sensibiliser sur le fléau de l’ice au Fenua. Samedi 6 juin, le grand public pourra se plonger dans un parcours immersif mis en place dans les locaux de l’établissement de La Mission.



C’est un peu le constat que partagent bon nombre de personnes au Fenua. “Dans notre promo, personne n’est vraiment épargné”, reconnaissent les étudiants de 3e année de licence Sciences de l’information et de la communication de l’Isepp. “L’ice, on en a entendu parler, on l’a vue passer, parfois même trop près. C’est une ombre qui touche nos amis, nos familles, nos îles… et qui nous rappelle que face à ce combat, nous avançons tous unis.”



Et ce combat, ces étudiants de 3e année de licence en ont fait un sujet de travail avec le projet “Iceberg, tu veux test ?”. Ils organisent un événement immersif sur deux journées, les 5 et 6 juin à l’Isepp dans le quartier de La Mission, consacrées à la sensibilisation et à la prévention autour de la consommation d’ice. L’événement entend faire ressentir à chacun ce que vivent les consommateurs, à comprendre leur réalité, avant de se demander, collectivement, comment agir face à un fléau qui engage toute la collectivité.





Un parcours immersif



Au cœur de cet événement, les étudiants ont aménagé un parcours immersif. Mais attention, cette expérience n’est accessible au grand public que



Le parcours se développe en cinq temps. Il débute par une salle d’introduction, conçue pour poser des repères clairs et préparer le public, en expliquant ce qu’est la méthamphétamine que l’on appelle “ice” ainsi que ses effets et impacts sociaux et sanitaires. Le visiteur traverse ensuite quatre salles immersives retraçant les étapes du parcours d’un jeune : les premiers contacts, l’illusion de contrôle, l’installation de la dépendance, les conséquences sur le corps, l’esprit et les relations, jusqu’à une salle de témoignages donnant la parole à des voix réelles.



Si le grand public est concerné par cet événement, le cœur de cible de la manifestation est constitué des jeunes de 16 à 20 ans en pleine construction identitaire. “Les sensibiliser dès aujourd’hui, c’est leur donner les clés pour comprendre, se protéger et agir pour un futur plus conscient et responsable. Ce projet est pensé pour les jeunes, par des jeunes avec un langage et une approche qui leur ressemblent, afin qu’ils se sentent réellement concernés”, souligne le groupe d’étudiants engagés. L’objectif des étudiants en Sciences de l’information et de la communication est d’atteindre 910 visiteurs (dont 360 scolaires et 400 visiteurs grand public). L’événement prévoit la présence d’un village associatif avec huit à douze partenaires et l’organisation d’au moins trois tables rondes autour d’experts et d’acteurs de terrain venant partager leur expérience.Au cœur de cet événement, les étudiants ont aménagé un parcours immersif. Mais attention, cette expérience n’est accessible au grand public que sur inscription et pour la seule journée du 6 juin. L’installation est pensée comme une expérience sensible et marquante, invitant le visiteur à entrer dans le vécu d’un jeune consommateur d’ice afin de rendre visible une réalité souvent ignorée.Le parcours se développe en cinq temps. Il débute par une salle d’introduction, conçue pour poser des repères clairs et préparer le public, en expliquant ce qu’est la méthamphétamine que l’on appelle “ice” ainsi que ses effets et impacts sociaux et sanitaires. Le visiteur traverse ensuite quatre salles immersives retraçant les étapes du parcours d’un jeune : les premiers contacts, l’illusion de contrôle, l’installation de la dépendance, les conséquences sur le corps, l’esprit et les relations, jusqu’à une salle de témoignages donnant la parole à des voix réelles.Si le grand public est concerné par cet événement, le cœur de cible de la manifestation est constitué des jeunes de 16 à 20 ans en pleine construction identitaire. “Les sensibiliser dès aujourd’hui, c’est leur donner les clés pour comprendre, se protéger et agir pour un futur plus conscient et responsable. Ce projet est pensé pour les jeunes, par des jeunes avec un langage et une approche qui leur ressemblent, afin qu’ils se sentent réellement concernés”, souligne le groupe d’étudiants engagés.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 27 Mai 2026 à 16:46 | Lu 205 fois



