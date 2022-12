Avant son départ à la retraite, Matahi Brothers devient chevalier de l'ordre de Tahiti Nui

Tahiti, le 04 novembre 2022 – À l'occasion de son départ à la retraite, Matahi Brothers a été élevé, vendredi, au rang de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. L'occasion pour le président du Pays, Édouard Fritch, de saluer ses 36 ans de carrière au sein de la banque Socredo, dont il était le directeur général depuis 2017, mais aussi de l'OPT, dont il a également été directeur général pendant deux ans et demi.



Matahi Brothers a été élevé vendredi au rang de chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. Une distinction remise par le président du Pays à l'occasion de son départ à la retraite de la banque Socredo, où il a effectué la majeure partie de sa carrière et dont il était, depuis 2017, le directeur général.



Fils d'ouvrier polynésien parti travailler dans les usines de nickel de Nouvelle-Calédonie, Matahi Brothers est né en 1961 sur le Caillou. Sa famille revient s'installer à Tahiti trois ans plus tard, où il grandit avant de partir faire ses études en métropole. Titulaire d'une maîtrise de gestion et d'économie ainsi que d'une maîtrise des sciences techniques comptables et financières, il débute sa carrière à la Socredo en 1987 en tant que chargé d'affaires au service des entreprises. Après la reprise de ses études pour se spécialiser dans le secteur bancaire, il retrouve la Socredo en 1995, où il sera directeur du réseau pendant 6 ans. “Tu feras le maximum pour adapter les activités et les produits de la banque aux contraintes insulaires”, a souligné Édouard Fritch dans son allocution.



Il devient ensuite directeur délégué pendant deux ans, avant d'effectuer un bref passage à la direction générale de l'OPT, pour finalement retrouver la banque au 'uru en tant que directeur général délégué, puis directeur général de la banque et président de ses filiales depuis 2017. Édouard Fritch a souligné sa “forte mobilisation” pour l'inclusion financière et bancaire ainsi que son dévouement au service de plusieurs associations au service “des plus fragiles”. Régis Chang succédera à Matahi Brothers à la tête de la Socredo le 1er janvier prochain.

L'action en faveur des personnes handicapées distinguée À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le président du Pays a également élevé, vendredi, Henriette Kamia, présidente de l'association Huma Mero, de la fédération polynésienne des sports adaptés et handisports et de la fédération Te niu o te huma, au grade de commandeur de l’ordre de Tahiti Nui. Il a notamment salué l'action en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés de cette “ardente et infatigable militante de l'autonomie pour tous”.



Diego Tetihia, vice-président puis président de l'association Voir ensemble – Mata Hotu no Porinetia, a quant à lui été élevé au grade de chevalier, pour “sa trajectoire exceptionnelle pleine d'investissements, de positivité et de mis en œuvre d'actions concrètes en faveur des personnes porteuses de handicap”. Enfin, Alain Barrere-Monserisier, ancien chargé de mission au handicap au ministère de la Solidarité, et actuel directeur de la fédération handisport et président du Rotary Club Papeete, a lui aussi été élevé au grade de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui pour ses actions “pour le développement et la promotion du handisports et sport adapté en Polynésie”.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Dimanche 4 Décembre 2022 à 13:33 | Lu 359 fois