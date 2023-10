Australie: un mort dans des incendies dans la région de Sydney

Sydney, Australie | AFP | mardi 16/10/2023 - Des centaines de pompiers australiens sont mobilisés mardi dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se situe Sydney, pour lutter contre près de 70 feux de forêt qui ont fait un mort et menacent de nombreuses habitations.



Le corps d'un homme, âgé de 56 ans, a été découvert par la police, dans la nuit de lundi à mardi, à Temagog, un village situé au nord de Sydney, qui a été ravagé par un incendie.



Des dizaines d'habitations restent menacées par ce feu, qui a déjà détruit plus de 10.000 hectares, a indiqué Rob Rogers, le commissaire du service des incendies ruraux de Nouvelle-Galles du Sud.



L'incendie devrait persister jusqu'au week-end prochain en raison d'une hausse des températures, a averti M. Rogers.



"Si le danger a diminué dans cette zone, il y a toujours beaucoup de feux et ils sont toujours très actifs", a-t-il poursuivi.



Les experts s'attendent à ce que la saison des feux soit la plus intense en Australie depuis "l'été noir" de 2019-2020, lorsque d'immenses feux hors de contrôle ont fait rage sur cette partie de l'immense île-continent.



Depuis, les conditions ont été exceptionnellement humides, ce qui a contribué à faire pousser les arbres plus vite, augmentant ainsi la quantité de combustible potentiel pour alimenter les incendies.



En septembre, le bureau météorologique australien a annoncé la formation du phénomène El Niño, généralement associé à une hausse des températures et d'importantes sécheresses susceptibles d'entraîner des feux de forêts dévastateurs.