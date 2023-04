Australie: un cyclone fait souffler des rafales de 288 km/h

Sydney, Australie | AFP | vendredi 13/04/2023 - Un puissant cyclone tropical s'est abattu vendredi sur des zones pratiquement inhabitées de l'ouest de l'Australie, accompagné de rafales de vent record de jusqu'à 288 km/h, selon les services météorologiques.



Le cyclone Ilsa, qui a atteint la catégorie 5 (la plus élevée), a touché terre près du village de Pardoo, sur l'océan Indien, à 19 heures de route au nord-est de Perth. Il se dirige vendredi vers l'intérieur désertique de l'Australie occidentale.



Aucune victime n'a été signalée, les principaux centres de population ayant été épargnés. "Nous n'avons reçu aucune demande d'assistance", a déclaré à la chaîne ABC un porte-parole des services d'urgence, Peter Sotton.



Les propriétaires d'une station-service et d'un parc de caravanes à Padoo ont indiqué sur les réseaux sociaux que leur commerce avait subi de gros dégâts.



Selon les services météorologiques, le cyclone était accompagné au moment de son arrivée sur terre de vents soutenus de 218 km/h en moyenne, avec des rafales de 288 km/h. Il s'agit d'un record pour l'Australie, où la vitesse du vent la plus élevée enregistrée était jusqu'à présent de 194 km/h, lors du passage du cyclone George en 2007.



Ilsa a été rétrogradé en catégorie 3 alors qu'il se trouvait au-dessus de la terre ferme, avec des vents atteignant jusqu'à 165 km/h. Les services de secours ont maintenu l'"alerte rouge" dans les zones susceptibles d'être traversées par le cyclone.



De nombreuses mines de fer, de cuivre et d'or, certaines parmi les plus grandes d'Australie, sont situées dans cette région.



Certaines, comme la mine d'or de Newcrest dans la petite ville de Telfer, ont ralenti leurs opérations par précaution. Le port de Port Hedland, un grand centre d'expédition de minerai de fer, a fermé en début de semaine à l'approche du cyclone.



Selon ANZ Bank, l'une des plus grandes institutions financières d'Australie, cette fermeture pourrait perturber l'approvisionnement mondial en minerai de fer, utilisé pour la fabrication de l'acier.