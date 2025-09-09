

Australie: un accord inédit avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour contrer l'influence chinoise

Sydney, Australie | AFP | lundi 14/09/2025 - Un accord de Défense inédit permettant aux ressortissants de Papouasie-Nouvelle-Guinée de servir dans l'armée australienne doit être signé cette semaine, a annoncé lundi le ministère de la Défense australien, au moment où Canberra veut contrer l'influence de la Chine dans la région.



Ce nouvel accord sera signé par les Premiers ministres des deux pays mercredi à Port Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre des célébrations marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de l'archipel.



Qualifié d'"historique" par le ministre de la Défense australien, il devrait permettre aux Papouans-néo-guinéens d'obtenir la citoyenneté australienne s'ils servent dans l'armée de ce pays, selon des médias australiens.



L'armée australienne est déjà ouverte aux Néo-zélandais, Canadiens, Britanniques et Américains depuis l'an dernier.



"A l'époque, nous avions dit que nous allions garder un oeil sur le Pacifique", a déclaré Richard Marles, ministre de la Défense australien. "L'accord que nous signerons avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée va dans ce sens", a-t-il ajouté.



Canberra cherche à renforcer ses alliances dans la région face à Pékin. La Chine investit des millions de dollars auprès des nations du Pacifique depuis dix ans, finançant par exemple la construction d'hôpitaux et de stade, pour renforcer son assise.



Ces dernières années, les Îles Salomon, Kiribati et Nauru ont ainsi coupé leurs liens diplomatiques avec Taipei au profit de Pékin.

le Lundi 15 Septembre 2025 à 04:38 | Lu 339 fois





