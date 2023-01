Australie: manifestations contre la fête nationale, qui divise le pays

Sydney, Australie | AFP | jeudi 25/01/2023 - Des milliers de personnes ont manifesté à travers l'Australie jeudi, à l'occasion de la fête nationale qui est une journée de plus en plus conspuée notamment par les communautés autochtones qui y voient un symbole du début de la colonisation.



La fête nationale australienne, commémorée le 26 janvier, célèbre l'arrivée de la première flotte européenne dans le port de Sydney en 1788.



Ces dernières années, cette journée est devenue l'occasion de manifestations, certains Australiens qualifiant ce "Jour de l'Invasion" de point de départ d'un génocide culturel.



En plein coeur de Sydney, l'activiste autochtone Paul Silva a défendu l'abolition de la fête nationale.



"Ils ont envahi nos terres, tuant nos familles élargies, transformant nos guerriers en esclaves", a-t-il souligné. "Comment peut-on célébrer cette journée"?



De son côté, la poétesse autochtone Lizzie Jarrett a jugé que Sydney était "le point zéro d'un génocide des Premières Nations". "Vous pensez que nous sommes en colère? Ne seriez-vous pas en colère?" a-t-elle lancé à la foule de plusieurs milliers de personnes.



Des rassemblements similaires ont eu lieu dans les principales villes du pays.



L'historien australien Lyndall Ryan a estimé que plus de 10.000 indigènes ont été tués dans 400 massacres depuis le début de la colonisation britannique.



Sur les 25 millions d'habitants que compte l'Australie, environ 900.000 s'identifient aujourd'hui comme membres d'une communauté autochtone.



La question de la reconnaissance officielle de ces communautés, qui ne sont jamais mentionnées dans la Constitution du pays, adoptée en 1901, divise aujourd'hui le pays.



Le gouvernement de centre-gauche australien plaide en faveur de cet amendement contrairement au camp des conservateurs qui le juge inutile.



Les Australiens seront appelés à se prononcer sur cet amendement, qui pourrait donner aux communautés autochtones une "voix" au Parlement, lors d'un référendum obligatoire qui se tiendra cette année.



Jusque dans les années 1960, ces dernières n'avaient pas le droit de vote dans certains Etats et territoires du pays.



Les inégalités auxquelles sont confrontées les communautés indigènes sont encore criantes: leur espérance de vie est notamment inférieure de plusieurs années à celle des autres Australiens.