

Australie: les stocks de carburant réduits pour "pallier les perturbations"

Sydney, Australie | AFP | vendredi 12/03/2026 - L'Australie va réduire l'obligation minimale de stockage de carburant pour les compagnies pétrolières afin de "pallier les perturbations locales du marché" en raison de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé vendredi le gouvernement.



Le ministre australien de l'Energie, Chris Bowen, a déclaré que le gouvernement réduirait de 20% l'obligation minimale de stockage, qui garantit un niveau de base de stocks de carburant pour l'essence et le diesel.



"Cela permettra de libérer jusqu'à 762 millions de litres d'essence et de diesel provenant des réserves nationales australiennes, qui pourront être utilisés pour pallier les perturbations locales du marché", a-t-il déclaré dans un communiqué.



L'Australie, très dépendante aux importations de pétrole, connaît un bond des prix des carburants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février. Le gouvernement a reproché aux détaillants de faire grimper les prix de manière abusive.



D'après le Trésorier d'Australie, Jim Chalmers, le ministre responsable du budget de l'Etat fédéral, le pays dispose d'"assez de carburant", mais il existe des problèmes d'approvisionnement, en particulier dans les zones rurales.



M. Bowen a déjà indiqué jeudi que le gouvernement allait abaisser les normes de qualité des carburants pour permettre l'injection de quelque 200 millions de litres sur le marché intérieur durant les deux prochains mois.

le Vendredi 13 Mars 2026 à 04:08 | Lu 86 fois





