Australie : le gouvernement bloque un projet de mine de charbon aux abords de la Grande Barrière de corail

Sydney, Australie | AFP | mercredi 08/02/2023 - Le gouvernement australien a annoncé mercredi avoir bloqué un projet de mine de charbon qui menaçait la Grande Barrière de corail classée au patrimoine mondial de l'Unesco, une décision "historique" saluée par les écologistes.



Le projet du richissime homme d'affaires et politicien Clive Palmer visait à creuser une mine de charbon à seulement 10 km du plus grand récif coralien du monde, déjà menacé depuis quelques années par le réchauffement climatique.



"Les impacts environnementaux négatifs de ce projet sont tout simplement trop importants", au regard de la fragilité du site, a expliqué dans une vidéo la ministre de l'Environnement Tanya Plibersek.



"Le risque de pollution et de dégâts irréversibles (sur le récif) est bien réel", a-t-elle insisté, y compris pour la faune et la flore, et notamment les algues dont se nourrissent certains mammifères marins comme le dugong.



Après avoir lancé une consultation auprès de la population, le gouvernement fédéral a reçu en l'espace de 10 jours ouvrables pas moins de 9.000 réponses dont une écrasante majorité s'opposait au projet de mine de charbon dans l'Etat de Queensland.



Jaclyn McCosker, membre de la Fondation australienne pour la Conservation de l'Environnement a salué cette "grande décision" de la part de Mme Plibersek, soulignant qu'il s'agit d'une première historique.



"C'est la première fois qu'un ministre de l'Environnement rejette un projet minier en s'appuyant sur la législation fédérale", a précisé cette militante écologiste.



"Jusqu'à 18 millions de tonnes de charbon auraient été extraites chaque année de ce site, pour être brûlées en Australie et à l'étranger au risque de provoquer des inondations, des sècheresses et d'aggraver le réchauffement des océans qui a déjà dangereusement blanchi la Grande Barrière de corail", a observé Jaclyn McCosker.



L'Australie, qui est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de charbon, s'est engagée à réduire d'ici à 2030 ses émissions de carbone de 43% par rapport aux niveaux de 2005, avec pour objectif d'atteindre d'ici à 2050 zéro émission.



Le gouvernement a toutefois rejeté les appels des écologistes en faveur d'une interdiction pure et simple de tous nouveaux projets d'extraction de charbon, estimant qu'ils doivent désormais être examinés au cas par cas.