Australie: fin de confinement pour Brisbane

Brisbane, Australie | AFP | dimanche 07/08/2021 - La troisième plus grande ville d'Australie, Brisbane, doit sortir dimanche d'un confinement de huit jours, instauré pour lutter contre un regain épidémique du Covid-19 dû au variant Delta, alors que Sydney entre dans sa septième semaine confinée.



"Il semble que nous avons pu éviter une épidémie de Delta en seulement huit jours de confinement, à peine 10 jours après la notification du premier cas", s'est félicité Steven Miles, responsable de la région du Queensland.



Des millions d'habitants de Brisbane et de sa région ont dû rester chez eux suite à la découverte de foyers épidémiques dans le milieu scolaire.



Les restrictions liées aux déplacements en dehors de la ville et aux rassemblements resteront cependant en vigueur pendant au moins deux semaines.



Les autorités ont par ailleurs annoncé un confinement de trois jours pour la ville de Cairns, dans le nord du pays, suite à la contamination d'un chauffeur de taxi dans cette ville de 150.000 habitants.



Sydney, où l'épidémie flambe, entre quant à elle dans sa septième semaine de confinement, et les autorités appellent la population à se faire vacciner, alors que le pays n'a qu'un peu plus de 20% de sa population désormais entièrement vaccinée.



Les autorités sanitaires tablent sur des stocks de vaccins renouvelés pour septembre, avec l'arrivée des premiers lots du vaccin Moderna et une hausse des importations du vaccin Pfizer.



Le Premier ministre Scott Morrison a fixé un taux de vaccination de 80% de la population éligible avant de rouvrir les frontières et d'éviter d'éventuelles mesures de confinement.