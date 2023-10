Australie: des localités évacuées à cause d'incendies "difficiles"

Sydney, Australie | AFP | mardi 02/10/2023 - Les pompiers australiens ont ordonné mardi à la population d'une quinzaine de localités du sud-est de l'île de fuir ou de se mettre à l'abri, pour se protéger d'incendies "très difficiles" à contenir en raison des vents.



Quelque 650 pompiers sont mobilisés contre les incendies sur 17.000 hectares, a indiqué Jason Heffernan, chef du service de lutte contre les incendies de l'Etat de Victoria.



Les services d'urgence ont émis des ordres d'évacuation pour neuf localités rurales, alertant que les incendies "menaçaient les habitations et les personnes".



Les habitants qui n'étaient pas encore partis de sept autres localités ont été invités à se mettre immédiatement à l'abri, estimant qu'"il est trop tard pour quitter la zone en toute sécurité".



"Nous sommes confrontés à des incendies situés avant le principal front de feu et les pompiers font de leur mieux pour tenter de contenir cet incendie, mais c'est très difficile", a déclaré Heffernan à la chaîne publique australienne ABC.



"Les incendies touchent à la fois des propriétés privées et certaines plantations de pins. Les prochaines heures resteront donc très difficiles pour les pompiers sur le terrain". La pluie devrait contribuer à atténuer les flammes en fin d'après-midi, a-t-il ajouté.



Des rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h ont été signalées autour du comté d'East Gippsland, à environ 250 kilomètres à l'est de Melbourne, a-t-il déclaré.



Un autre incendie était "hors de contrôle" dans l'île Flinders en Tasmanie (sud-est), ont indiqué les services d'urgence de l'État, bien que les récentes pluies aient ralenti sa propagation.



Après plusieurs années humides, les experts s'attendent à ce que l'été australien cette année soit marqué par les incendies saisonniers les plus intenses depuis 2019-2020.



Il y a quatre ans, les incendies s'étaient déchaînés sur la côte est de l'Australie, détruisant des pans entiers de forêt, tuant des millions d'animaux et asphyxiant des villes à cause des fumées.

