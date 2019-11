Australie: attaqué par un crocodile, il survit en lui mettant le doigt dans l'oeil

Cairns, Australie | AFP | samedi 15/11/2019 - Un garde-forestier australien a réussi à s'échapper des dents acérées d'un crocodile "particulièrement fourbe", après lui avoir mis un doigt dans l'oeil au cours d'une lutte acharnée.



Craig Dickmann, parti à la pêche dimanche dans un endroit reculé du nord de l'Australie, a déclaré que l'animal de 2,8 mètres de long l'a attaqué par derrière au moment où il quittait la plage.

"Au moment où je pars, la première chose que je vois, c'est sa tête qui se dirige vers moi", a-t-il raconté vendredi à la presse sur son lit d'hôpital à Cairns, dans le Queensland (nord-est).

"Ce bruit me hantera pour toujours, je pense. Le bruit du claquement de ses mâchoires."

Selon l'homme de 54 ans, le crocodile l'a attaqué au niveau de la cuisse et a tenté de l'entraîner dans l'eau afin de le noyer.

Craig Dickmann a alors eu l'idée d'enfoncer son pouce dans l'oeil du reptile, seule "partie souple" de l'animal, qui a une peau très dure.

"J'ai poussé aussi loin que possible et il a commencé à lâcher prise", a expliqué le garde-forestier.

Au bout de quelques minutes, il dit avoir réussi à se mettre sur le dos du crocodile, à lui fermer les mâchoires, puis à le repousser.

Craig Dickmann, qui s'en est sorti avec des morsures aux mains et aux jambes, a ensuite conduit pendant 45 minutes jusqu'à son domicile, avant d'appeler les secours.

"Ce crocodile était particulièrement fourbe et sournois", a déclaré le garde-forestier.

Dans un communiqué, les autorités du Queensland ont affirmé avoir euthanasié l'animal cette semaine.

Les crocodiles marins, qui peuvent atteindre sept mètres de long et peser plus d'une tonne, sont nombreux dans les zones tropicales du nord de l'Australie. Mais les attaques contre les humains sont rares.