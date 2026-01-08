

Australie: appel à éviter les plages dans l'est après des attaques de requins

Sydney, Australie | AFP | mardi 19/01/2026 - Une série d'attaques de requins dans l'est de l'Australie a conduit mardi une organisation de secouristes à conseiller aux baigneurs d'éviter les plages au profit des piscines municipales.



Quatre attaques de requin se sont succédé en l'espace de 48 heures dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dont la capitale est Sydney. Elles ont fait deux blessés graves.



La région côtière est touchée ces derniers jours par des précipitations qui ont rendu ses eaux troubles. Or, cela constitue un espace idéal pour les requins-bouledogues, selon l'organisation de sauveteurs en mer Surf Life Saving New South Wales.



"La qualité de l'eau est si mauvaise que cela favorise l'activité du requin-bouledogue", a déclaré l'organisme au média public ABC. "Allez simplement à la piscine municipale, parce qu'à ce stade, nous considérons que les plages ne sont pas sûres".



Mardi, un surfeur a été mordu par un requin en mer et blessé légèrement, a indiqué Surf Life Saving New South Wales. Soit la quatrième attaque de requin en l'espace de deux jours en Nouvelle-Galles du Sud.



Lors de l'une d'elles, à Manly en périphérie de Sydney, un requin s'en est pris aux jambes d'un surfeur, depuis dans un état critique.



Quelques heures plus tôt, déjà, un enfant de 11 ans était ressorti indemne de l'attaque d'un requin, qui avait mordu sa planche de surf, un peu plus au nord.



Toutes les plages de la banlieue nord de Sydney sont fermées jusqu'à nouvel ordre.



Dimanche, un garçon de 12 ans avait été grièvement blessé alors qu'il nageait sur plage de Sydney. D'après le responsable des opérations en mer de la police locale Joseph McNulty, l'attaque a été conduite par un requin-bouledogue contre les membres inférieurs de l'enfant, qui, lundi, était entre la vie et la mort.



D'après des spécialistes, les fortes pluies de ces derniers jours ont attiré les requins-bouledogues vers la côte, là où les cours d'eau se jettent dans la mer.



"Les requins, en particulier les bouledogues, sont attirés par les afflux d'eau douce pour se nourrir de poissons et d'animaux qui descendent les rivières", explique Culum Brown de l'université Macquarie de Sydney. "Etant donné les incroyables précipitations que nous avons eues dernièrement, le risque de croiser des requins est élevé. Restez hors de l'eau", ajoute-t-il.



Plus de 1.280 incidents impliquant des requins en Australie ont été recensés depuis le début des statistiques en 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort des personnes agressées, selon une base de données détaillant les interactions entre humains et requins.

le Mardi 20 Janvier 2026 à 04:12 | Lu 112 fois





