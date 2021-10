Australie: Melbourne met fin à son sixième confinement

Melbourne, Australie | AFP | jeudi 21/10/2021 - L'une des villes les plus verrouillées au monde rouvrira ses portes jeudi en fin de journée, les habitants de Melbourne en Australie espérant que cette sixième période de confinement sera la dernière.



Depuis le début de la pandémie, les cinq millions d'habitants de la deuxième plus grande ville d'Australie ont dû rester enfermés pendant plus de 260 jours au total.



Mais maintenant que 70% des personnes éligibles à Melbourne et dans l'État de Victoria sont entièrement vaccinées, les restrictions qui ont débuté le 5 août seront levées.



"Lorsque l'horloge sonne minuit ce soir, le confinement est terminé", a déclaré le vice-premier ministre de l'État de Victoria, James Merlino, saluant les "efforts extraordinaires" réalisés.



"J'espère que tout le monde profite de ces premières retrouvailles avec sa famille, du premier entraînement de foot, de netball, de cricket avec les enfants, du premier pot et parma (bière et poulet au parmesan) au pub."



La demi-douzaine de confinements a fait des ravages dans cette ville autrefois bouillonnante, qui s'enorgueillissait d'une scène artistique et d'une culture de cafés dynamiques.



En 2021, elle a perdu le titre de ville la plus agréable à vivre d'Australie à la suite de violentes manifestations contre les confinements et d'un petit exode des résidents vers des villes régionales sans Covid.



Les autorités ont annoncé jeudi une nouvelle augmentation du financement et des services de santé mentale, en signe de reconnaissance du fardeau imposé aux habitants de Melbourne.



De multiples études ont révélé des niveaux élevés de détresse psychologique pendant la pandémie, selon les recherches officielles du gouvernement.



David Malaspina, propriétaire du Pellegrini's Espresso Bar, un restaurant emblématique de Melbourne, a témoigné que les règles de sécurité de Covid étaient "exceptionnellement difficiles", mais qu'il était heureux d'accueillir à nouveau ses clients.



Si les habitants de Melbourne entièrement vaccinés pourront jouir d'une plus grande liberté, ils ne pourront pas quitter la ville et les magasins devront rester fermés jusqu'à ce que le taux de double dose atteigne 80%, ce qui devrait se produire dans quelques semaines.



Les limites imposées aux clients des cafés, bars et restaurants resteront en place, ce qui mettra à mal les propriétaires d'entreprises qui doivent également faire face à une pénurie de personnel causée par la fermeture des frontières internationales.



L'Australie a jusqu'à présent été épargnée par le pire de la pandémie, enregistrant environ 150.000 cas et 1.500 décès pour une population de 25 millions d'habitants.



Les autorités de l'État de Victoria ont prévenu que les hôpitaux seraient probablement soumis à une "pression intense" suite à cette décision de réouverture, tandis que 2.200 nouveaux cas étaient enregistrés mercredi.



Mais après avoir cherché à atteindre le "zéro Covid" pendant une grande partie de la pandémie, Melbourne a suivi l'exemple de Sydney en abandonnant cette stratégie après avoir échoué à contenir le variant Delta.