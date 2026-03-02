

Australes : plusieurs maires confortés dès le premier tour

Tahiti, le 15 mars 2026 – Aux Australes, les électeurs se sont mobilisés dimanche pour le premier tour des élections municipales. Dans les cinq communes de l’archipel, le scrutin confirme globalement l’ancrage des équipes en place, avec Fernand Tahiata et Frédéric Riveta reconduits dès le premier tour à Tubuai et Rurutu. À Rimatara, Rapa et Raivavae en revanche, le verdict final est attendu dimanche prochain.





À Tubuai, commune la plus peuplée de l’archipel, la liste conduite par le maire sortant Fernand Tahiata arrive nettement en tête et franchit la barre de la majorité absolue avec 50,90 % des suffrages. Cette victoire dès le premier tour lui permet de conserver son fauteuil de tāvana sans passer par un second tour.



Même issue à Rurutu, où le maire sortant Frédéric Riveta qui détient la commune depuis 1995 est également reconduit dès le premier tour avec 51,94 % des suffrages. Sa liste s’impose largement face à ses concurrents et confirme son implantation dans cette commune des Australes, évitant là aussi un nouveau scrutin dimanche prochain.



À Rimatara, le scrutin n’a en revanche pas permis de pourvoir l’ensemble des sièges dès ce premier tour. Dans cette commune de moins de 1 000 habitants, le vote se fait au scrutin majoritaire plurinominal, avec des candidats présentés individuellement. Plusieurs d’entre eux ont été élus dès dimanche, mais tous les sièges du conseil municipal ne sont pas encore attribués. Les électeurs devront donc retourner aux urnes dimanche prochain pour compléter la composition du conseil.



À Rapa, en revanche, plusieurs candidats ont obtenu la majorité absolue des suffrages dès le premier tour. Parmi eux, Heimana Faraire arrive largement en tête avec 223 voix, soit 54,39 % des suffrages exprimés, devançant notamment Heimana Tuaiva qui recueille 167 voix (40,73 %). Dans cette commune très isolée des Australes, la participation a une nouvelle fois été particulièrement élevée.



Enfin, à Raivavae, le scrutin suit également ce mode de vote propre aux communes de moins de 1 000 habitants, auquel s’ajoute l’organisation en communes associées. Les électeurs votaient ainsi dans plusieurs sections distinctes de l’île. Comme ailleurs dans l’archipel, plusieurs conseillers municipaux ont déjà été élus dès le premier tour, tandis que les sièges restants seront attribués lors du second tour dimanche prochain.



Le second tour, prévu le 22 mars, permettra de finaliser la composition des conseils municipaux et de désigner les exécutifs communaux pour les six prochaines années.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 16 Mars 2026 à 00:20 | Lu 235 fois



