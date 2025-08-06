Tahiti Infos

Australes centre et Rapa placées en vigilance orange vagues-submersion


TAHITI, le 2 septembre 2025 - Météo-France a placé les îles Australes centre et Rapa en vigilance orange ce mardi en raison d’une forte houle de sud-ouest. Le Haut-commissaire appelle la population à la plus grande prudence.
 
Une houle longue et énergétique de sud-ouest touche l’archipel des Australes depuis ce mardi matin. Entre Tubuai et Raivavae, les vagues atteignent 3,5 à 4 mètres, avant de s’amplifier dans l’après-midi autour de 4,5 à 5 mètres. Sur la région de Rapa, la houle grimpe jusqu’à 5 à 5,5 mètres, avec une mer qualifiée de forte à très forte.
 
Un léger amortissement est attendu dans la nuit de mardi à mercredi, mais les hauteurs de vagues devraient rester proches de 4,5 mètres.
 
Le Haut-commissaire engage chacun à suivre les consignes de sécurité : éviter les baignades et les sorties en mer, protéger les embarcations, sécuriser les biens situés en bord de mer et circuler avec prudence à proximité des zones exposées.
 
Les habitants sont invités à rester informés de l’évolution de la situation sur le site de Météo-France : www.meteo.pf.

