

Au vert pour la journée du patrimoine

Tahiti, le 3 septembre 2025 – Redécouvrir la richesse de notre patrimoine vivant, c’est l’invitation lancée par Aoa Polynesian Forests pour la première journée du patrimoine organisée dans la vallée de Mo’aroa, à Mataiea, samedi 20 septembre. Dix ateliers, des visites guidées, un jeu de piste et un spectacle de magie sont au programme de cette exploration gratuite entre nature et culture.





Après la Journée internationale des forêts, en mars, Aoa Polynesian Forests lance son deuxième grand événement annuel à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, avec le soutien de la Direction de l’environnement. Rendez-vous le samedi 20 septembre dans la vallée de Mo’aroa, à Mataiea, pour une exploration qui plaira autant aux adultes qu’aux enfants.



Dix ateliers mêlant nature et culture seront proposés aux visiteurs grâce à la participation de spécialistes et d’intervenants passionnés : fabrication de tapa, préparation de teintures naturelles, découvertes de différentes essences de bois, initiation au vivo et au tressage, illustration sur galets, lecture des étoiles et conte associé à des pigments. Les entreprises Mana’o et Biobase présenteront différentes variétés de canne à sucre et la transformation des fibres végétales en papier compostable.



​Restauration et sensibilisation

À 12h30, un spectacle de magie enchantera la forêt. Le jeu de piste “Sur les traces de Te Ara Nui” ne manquera pas d’intéresser les enquêteurs en herbe. Et si un temps calme s’impose, les histoires de l’arbre à livres seront le refuge idéal.



En parallèle, les promeneurs pourront profiter de visites guidées le long des sentiers pédagogiques pour en apprendre plus sur les richesses de la faune et de la flore locales. Une façon de plonger au cœur des missions de Aoa Polynesian Forests, qui s’engage toute l’année en faveur de la restauration de la biodiversité des forêts polynésiennes sur le terrain, mais aussi à travers des actions de sensibilisation auprès du grand public. Pour ce faire, le domaine de Mataiea compte 27 hectares de forêt éducative et 203 hectares de sanctuaire, et mobilise une équipe de 29 personnes, des agents forestiers jusqu’aux ingénieurs.



L’événement est gratuit, mais l’achat de plantes à la pépinière ou des dons sont les bienvenus pour soutenir l’initiative. Chaussures de marche, gourde d’eau et déconnexion digitale – en l’absence de réseau – seront de rigueur pour profiter pleinement de l’événement.



​Infos pratiques Journée du patrimoine, samedi 20 septembre 2025, de 8h30 à 15 heures, au PK 41, côté montagne, à Mataiea. Entrée gratuite et inscriptions sur place. Programme complet sur la page Facebook Aoa Experiences Tahiti

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 3 Septembre 2025 à 17:12 | Lu 202 fois



