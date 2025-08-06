

Au moins 15 morts dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Lisbonne, Portugal | AFP | mercredi 03/09/2025 - Le déraillement d'un des funiculaires emblématiques de Lisbonne, qui s'est encastré dans un immeuble au bas d'une pente, a fait au moins 15 morts mercredi dans un quartier très touristique de la ville, une "tragédie sans précédent" selon le maire de la capitale portugaise.



Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les instants suivant immédiatement le drame: dans un nuage de fumée et de débris apparaît peu à peu le funiculaire totalement disloqué contre un mur, après n'avoir apparemment pas pris le virage en bas de la rue qu'il empruntait.



A quelques mètres, un autre funiculaire est arrêté, lui, après ce virage, au pied de la rue, sur les rails. Des touristes et des badauds regardent sidérés l'accident qui vient d'avoir lieu.



Un témoin de l'accident a déclaré à la chaîne SIC avoir vu le funiculaire descendre "à toute vitesse" sur la pente abrupte où il circule quotidiennement, avant de heurter un immeuble: "Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s'est effondré comme une boîte en carton, il n'avait aucun frein", a raconté cette femme.



Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident survenu peu après 18H00 (17H00 GMT), a indiqué à la presse en début de soirée Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales, évoquant un premier bilan de 15 morts, et ajoutant que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.



Le gouvernement a décrété une journée de deuil national jeudi.



L'accident, dont les causes précises n'étaient pas connues immédiatement, a vu se renverser le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, reliant la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real.



La société qui gère les transports de la capitale portugaise, la Carris, a immédiatement réagi en assurant que "tous les protocoles de maintenance" avaient été effectués, "notamment la maintenance générale, réalisée tous les quatre ans et effectuée en 2022, la maintenance intermédiaire, réalisée tous les deux ans, la dernière ayant été réalisée en 2024".



Sur les lieux du drame, le président du conseil d'administration de Carris, Pedro Bogas, a reconnu que l'entretien de ces véhicules était assuré par un prestataire externe depuis 14 ans sans fournir davantage d'explications.



- "Tragédie" sans précédent -



"Des programmes de maintenance mensuelle, hebdomadaire et d'inspection quotidienne ont été scrupuleusement respectés", a aussi assuré la société, précisant avoir ouvert une enquête conjointement avec les autorités pour déterminer les causes du drame.



Sur le site de la société, l'annonce d'une opération de maintenance est du reste toujours visible, prévue du 4 au 7 mai 2025, période durant laquelle le funiculaire a dû être immobilisé. "Les travaux de maintenance sont essentiels pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'ascenseur", précise cette courte publication.



C'est "une tragédie qui ne s'était jamais produite dans notre ville", a réagi le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, quelques instants avant que les secours ne confirment un premier bilan de 15 morts.



Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a quant à lui dit déplorer "profondément" l'accident.



La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi présenté ses condoléances aux familles des victimes, en portugais, sur le réseau social X, assurant avoir appris "avec tristesse" l'accident.



En début de soirée, un important dispositif rassemblant pompiers, police et services d'urgences médicales était toujours déployé au milieu de la rue très pentue où se trouvait le wagon, tombé sur le flanc et très endommagé, ont constaté des journalistes de l'AFP.



L'ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers (dont la moitié debout), est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise.



Il n'y avait que deux exemplaires de cet ascenseur de Gloria en fonction, est-il précisé sur le site de la Carris.



D'après le site des Monuments nationaux, ce funiculaire a été construit par l'ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard, et inauguré en 1885. Il a été électrifié à partir de 1915.

