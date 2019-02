Au Fifo, le jury espère "une prise de conscience environnementale"

PAPEETE, le 9 février 2019 - Les huit prix du Fifo 2019 ont été décernés vendredi soir lors d’une soirée spéciale. Le Grand Prix Fifo-France Télévisions a été attribué à Anote’s Ark, le prix du jury à Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises. En résumé, ce sont la Terre et les hommes qui sortent gagnants. Illustrant parfaitement la raison d'être de ce festival.



" Les Kiribati sont au centre du monde. Elles se situent en plein milieu de l’océan Pacifique. Étant aussi loin de tout, nous pensions pouvoir échapper aux tribulations de ce monde. Le changement climatique est le problème le plus préoccupant des Kiribati ", dit une voix off du documentaire Anote’s Ark alors que défilent des scènes de désolation et de construction sommaire de digues. L’homme paraît si peu devant l’ampleur du désastre qui se profile.



" La hausse du niveau de la mer a déjà emporté un village sur une de vos îles, pensez-vous qu’un jour tous les habitants des Kiribati devront partir ? ", interroge un journaliste sur un plateau télévisé, toujours dans ce même documentaire. Puis, sortant d’une petite radio posée à même le sol, sur une natte cette phrase : " 75 habitants des Kiribati ont obtenu un visa spécial pour la Nouvelle-Zélande ".



Une nation sur le point de disparaître



Anote’s Ark est une " nation sur le point de disparaître ". Une nation qui prédit : " Le sort qui nous est réservé finira par toucher le reste du monde ". Sensibilisé, le jury a souhaité alerter à son tour, comme le fond les habitants de ces petites nations du bout du monde, léchées par des vagues devenues voraces.



Le changement climatique, ses conséquences, ses enjeux sont planétaires. Ils touchent tout le monde et partout. L’Océanie est en avant-poste. Ses terres sont disséminées, découpées, isolées. Elles sont gorgées de mana, riche de cultures, empreintes d’une sagesse rare. Elles se réduisent, jour après jour. Or, sans ces terres, aussi petites soient-elles, que seraient les hommes ? Ou peut-être, que sera l’homme ?



L’attribution du Grand prix Fifo-France Télévisions à Anote’s Ark par les 7 membres du jury rappelle, dans ce contexte, " l’urgence d’agir ". En tout lieu et en toute circonstance. " Plus personne ne doit pouvoir dire un jour : je ne savais pas ", a insisté Carl Aderhold le président.



Le message primé



Au-delà des qualités de réalisation, c’est donc le message qui l’a finalement emporté. Vendredi soir, le réalisateur, Matthieu Rytz, étant absent. Il a été représenté pour monter sur scène, indirectement applaudi par un public lui aussi gagné par la cause.



Trois autres prix ont été attribués par le jury lors de la soirée : les prix spéciaux. Ils sont revenus à : Au nom du père, du fils et des esprits d’Emmanuel Desbouiges et Dorothée Tromparent, Gurrumul de Paul Damien Williams et Island of the hungry ghosts de Gabrielle Brady.



Au nom du père, du fils et des esprits est un portrait. Celui de Jean-Marie Djibaou par son fils, Emmanuel Djibaou. Lequel est venu récupérer le trophée et le prix sur la scène du Grand théâtre sous un tonnerre d’applaudissement. " Nous avons été touchés par l’intimité entre un père et son fils ", a expliqué Tiare Trompette, chef de la troupe Hei Tahiti, membre du jury 2019 à propos de ce film.



Gurrumul suit, lui, un personnage sans pareil. Un artiste, admiré par sa communauté et célébré dans le moment entier : Geoffrey Gurrumul Yunupingu. Le réalisateur, Paul Damien Williams qui l’a suivi quatre années durant reste marqué. Il a admis pendant le Fifo, à l’issue d’une projection de son documentaire, avoir pleuré, une fois de plus. Il n’a pas souhaité prendre la parole en recevant son prix. Gurrumul est décédé en 2017.



Island of the hungry ghosts, où l’île des esprits affamés, a également reçu un prix spécial. D’après Jacques-Olivier Trompas, réalisateur et producteur, membre du jury " ce prix qui ne fait sans doute pas l’unanimité prime un documentaire d’une grande finesse. Il interroge sur notre capacité à l’empathie sans utiliser d’images pathos ou de pleurs communicatifs mais des images pleines de sens, loin des cases des programmes télévisés et des calculs d’audience ".



Presque 40 000 spectateurs



Une nouvelle fois le Fifo a marqué les esprits et les cœurs du jury mais aussi du public. En retour, ce dernier est venu en nombre. " On a sans doute battu des scores. Sans pouvoir donner de chiffres précis pour l’instant, plus de 7 000 scolaires et 30 000 spectateurs ont profité des projections ", a affirmé Miriama Bono, présidente de l’Afifo.